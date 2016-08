Gilberto volta a treinar, mas admite que Chavez é o dono da posição

Dando sequência a sua semana de confinamento, o São Paulo trabalho sob chuva nesta quarta-feira. Isolados no CT da Barra Funda para tentar aproveitar a pausa de jogos e acertar a equipe em busca de uma reação tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil, o Tricolor fez mais uma atividade tática e contou com uma novidade: O centroavante Gilberto está recuperado de dores na panturrilha direita e nesta quarta fez seu primeiro treino com bola, ao lado dos companheiros, depois de seis dias no departamento médico.

“Estou bem. Fora as chegadas mais fortes dos zagueiros, me senti bem”, brincou o reforço são-paulino, que até agora não marcou nenhum gol. “Quando você volta aos treinos você volta com muita vontade e quer ajudar. Eu estou sempre querendo ajudar e não gosto de ficar muito tempo no DM. Então, voltei já para mostrar serviço, porque eu quero ter minha oportunidade também”, comentou.

O problema é que Gilberto concorre com um dos poucos jogadores do elenco que gozam de prestígio nesse momento conturbado no qual passa o São Paulo. Andres Chavez chegou depois, mas tomou conta da posição com quatro gols em sete partidas e, por isso, Gilberto não se ilude.

“Eu estou sempre brigando por uma vaga, mas eu sei que o Chavez está bem nos jogos. Então, eu vou botar uma dúvida boa na cabeça do treinador e, quando ele me der oportunidade, não vou querer sair mais do time”, avisou o jogador, que agora corre para recuperar a forma física. São dez dias que a gente vai ter de trabalho intenso para eu voltar a ter um nível aceitável, um nível bom para eu dar sequência ao meu trabalho no clube”.

Nesta quarta, Ricardo Gomes usou a equipe Sub-20 do São Paulo para auxiliar nos trabalhos com bola e focou suas atenções em atividades dinâmicas, com campo reduzido, cobrando muita intensidade de seus comandados. O zagueiro Douglas, já regularizado, ainda corre contra o tempo para aprimorar sua parte física.



