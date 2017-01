Gilberto se espanta com Ceni: “Parece que é treinador há muito tempo”

O centroavante Gilberto está espantado com a maneira pela qual Rogério Ceni vem exercendo a função de técnico em seus primeiros treinos à frente do São Paulo. Satisfeito com a intensidade e exigência das atividades realizadas em Bradenton, na Flórida, o jogador está motivado e tem boas perspectivas para a temporada 2017.

“A carga de treinos está sendo boa para a gente. Os treinos são intensos, ele cobra muito e todo mundo está se dedicando ao máximo. Vamos conseguir aos poucos nos adaptar a esse jeito dele, mas está sendo ótimo”, relatou Gilberto, em entrevista a jornalistas neste domingo.

Para Gilberto, a postura de Ceni não está sendo a de um iniciante no cargo. “Parece que ele já é treinador há bastante tempo, pelo comportamento dele, pelo modo como conduz as coisas e pela liderança que ele tem. É sempre bom trabalhar com pessoas assim, que motivam. Para mim, isso só vem agradando e também incentivando ainda mais para eu conquistar um espaço no São Paulo”, vibrou.

Com 27 anos, Gilberto chegou ao clube do Morumbi em julho de 2016, mas em função de uma série de lesões só foi a campo em 10 jogos. No fim da temporada, já sob o comando interino de Pintado, desencantou ao marcar dois gols, nas vitórias sobre Atlético-MG (2 a 1) e Santa Cruz (5 a 0). Em 2017, ele espera ter uma sequência maior com a camisa tricolor.

“Não queria ter passado pelo que passei no ano passado, foi muito ruim, me machuquei bastante. Mas agora a expectativa é a melhor possível. Poder fazer uma pré-temporada desde o início é muito importante, estava precisando disso. Sei o que posso render. O Rogério já falou que todos terão oportunidade”, projetou.

Certo é que Gilberto poderá ter em breve um novo concorrente na posição de centroavante. Além de Andres Chavez, o elenco pode ganhar o reforço de Cristian Colmán, do Nacional, do Paraguai. O Tricolor avançou nas negociações e pode anunciá-lo nos próximos dias.

A concorrência, contudo, é vista com bons olhos por Gilberto. “Quanto mais jogadores de qualidade tivermos no elenco, é melhor para aumentar a força do grupo. Será um jogo limpo entre nós”, concluiu.

O São Paulo estreia na Copa Flórida em 19 de janeiro, pelas semifinais, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. Antes disso, o Tricolor fará amistosos contra equipes locais, nos dias 12 e 15.