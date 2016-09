Gilberto faz quatro gols e David Neres brilha em jogo-treino no CT

Palmeiras Veja as fotos do treino do Palmeiras

Depois de perder por 2 a 1 no Morumbi, o São Paulo precisa de gols para reverter a situação na Copa do Brasil e conseguir uma classificação em cima do Juventude, em Caxias do Sul, quinta. E se Ricardo Gomes estuda alternativas para o ataque, nesta segunda Gilberto e David Neres aproveitaram bem a oportunidade no jogo-treino contra o Nacional, no CT da Barra Funda, e mostraram ao técnico que estão preparados.

Enquanto os atletas que atuaram na maior parte do tempo na derrota para o Atlético-PR, em Curitiba fizeram apenas um trabalho regenerativo e de recuperação no Reffis e com um rápido bate bola no gramado, os suplentes encararam a equipe vizinha do CT e que atualmente disputa apenas a Copa Paulista.

No primeiro tempo do jogo-treino, Ricardo Gomes escalou o São Paulo com: Léo, Bruno, Lyanco, Lugano e Carlinhos; Arthur, João Schimidt, Daniel e Michel Bastos; Robson e Gilberto. Mas, vale lembrar que Robson não pode jogar a Copa do Brasil pelo Tricolor porque já defendeu o Paraná Clube nesta edição.

Mas, Gilberto briga por um espaço. Logo na primeira etapa, o centroavante marcou dois gols. João Schimidt fez outro. Depois do intervalo, apenas João Schimidt, Michel Bastos e Gilberto foram mantidos e o time ficou assim: Renan Ribeiro, Auro, Lucão, Douglas e Matheus Reis; Wellington, João Schimidt, Michel Bastos; David Neres, Luiz Araújo e Gilberto.

O time são-paulino seguiu melhor em campo e Gilberto marcou mais dois gols, que apesar de não terem muita importância no jogo-treino, podem ser fundamentais no momento que Ricardo Gomes olhar para o banco de reservas nesta quinta.

Outro destaque foi o jovem Daivid Neires. Escalado na ponta direita do ataque, o garoto de 19 anos, canhoto, atormentou os defensores o tempo todo, foi caçado com muitas faltas e, no fim, ainda marcou seu gol. Apesar de ainda não ter estreado no profissional do São Paulo, a promessa das categorias de base é uma aposta do clube para o futuro e mostrou, principalmente no jogo-treino desta segunda, que pode ser útil desde já.

No fim, o São Paulo venceu o Nacional por 6 a 1. Nesta terça, Ricardo Gomes deve ter todos seus titulares à disposição novamente para começar a esboçar o time para o duelo com o Juventude. Por enquanto, a única baixa é Maicon, que sofreu um estiramento na coxa esquerda e terá de parar por cerca de 15 dias.



