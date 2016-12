Fora do São Paulo, Michel Bastos deixa futuro em aberto

Depois de participar da partida beneficente “Futebol contra a fome”, realizada nesta segunda-feira, Michel Bastos disse o que todos já sabiam: que não tem mais clima para permanecer no São Paulo. A novidade, porém, fica por conta do futuro do jogador, que segue indefinido, mas parece estar encaminhado.

“Todo mundo já sabe que o melhor é buscar outros ares, outras coisas”, declarou, em entrevista ao SporTv. “Estou conversando sobre o futuro, mas ainda não posso adiantar nada”, completou.

Veja também:

São Paulo estuda fazer proposta por Bruno Henrique, diz jornal italiano

Pouco aproveitado no São Paulo, Jean Carlos fica próximo do Goiás

Contratado pelo Tricolor em 2014, Michel nunca foi unanimidade entre os torcedores. E o ano de 2016 tratou de transformar a relação, que nunca fora estável, em algo insustentável. Com o rendimento muito abaixo das expectativas, o camisa 7 também nunca fez questão de esconder a insatisfação com as cobranças e passou a ser deixado de fora dos compromissos do time.

Apesar de todas as polêmicas e infelicidades, o meia preferiu espantar qualquer pensamento negativo e ressaltou os bons aspectos de sua passagem. Ele agradeceu ao São Paulo pela oportunidade e pelos anos que dedicou ao time.

“O São Paulo vai sempre estar no meu coração. Proporcionou minha volta ao Brasil depois de muito tempo. Apesar de o final ter problemas e conflitos – o que faz parte – , prevalece o lado positivo”, finalizou o atleta de 33 anos.