Final da Copa Flórida terá primeiro São Paulo x Corinthians no exterior

Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela decisão da Copa Flórida, São Paulo e Corinthians se enfrentam em Orlando. Na final do torneio disputado nos Estados Unidos, os tradicionais clubes da capital paulista farão o primeiro Majestoso em território estrangeiro.

Os dois rivais chegaram a fazer dois jogos fora do Estado de São Paulo. Em 19 de janeiro de 1965, na Ilha do Retiro (Recife-PE), o time tricolor ganhou por 1 a 0. Em 15 de agosto de 1995, no Serra Dourada (Goiânia-GO), o clássico terminou em empate por 2 a 2.

Apenas nove edições do Majestoso foram disputadas no Estado de São Paulo e fora da capital paulista ao longo da história. As cidades de Barueri, Guaíra, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto receberam os raros confrontos em questão.

Desde 1930, São Paulo e Corinthians disputaram 328 partidas, com 102 vitórias tricolores, 123 alvinegras e 103 empates. Em caso de empate no 329º encontro, pela final da Copa Flórida, o título será decidido em cobranças de pênalti, sem prorrogação.