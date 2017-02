Festejado, Thiago Mendes aprova Jucilei e Pratto no São Paulo

Ao lado de Rogério Ceni, o volante Thiago Mendes foi o são-paulino mais festejado pela torcida que marcou presença no treino do Tricolor realizado na noite desta quarta-feira, no Estádio Castelão, em São Luís, terra natal do jogador. A capital maranhense será palco da partida contra o Moto Club, marcada para esta quinta, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.

Em busca de se tornar jogador profissional, Thiago Mendes deixou o Maranhão e seguiu para Goiás aos 10 anos de idade na companhia da mãe e do irmão. Em Goiânia, o marcador iniciou sua carreira e chamou atenção do Tricolor, que o contratou em 2015.

“Deixei muitos amigos aqui para realizar um grande sonho que era ser jogador de futebol. Volto para cá orgulhoso de mim mesmo. É um sentimento”, afirmou o volante, em entrevista coletiva após a atividade desta noite.

Centenas de torcedores do São Paulo em São Luís trocaram um quilo de alimento para acompanhar de perto o último treino comandado por Rogério Ceni antes da partida contra o Moto Club. Os fãs fizeram barulho ao longo de toda a atividade. Na noite desta quinta-feira, ele atuará pela primeira vez na cidade onde nasceu.

“Eu já fui torcedor, sei bem como são as coisas. Temos que tratá-los como estamos tratando a torcida, de maneira especial, como eles merecem. Não estão prestigiando o treino à toa. A equipe do São Paulo quando joga no Nordeste, a torcida lota. Temos que dar parabéns por estarem junto conosco o tempo todo”, vibrou o meio-campista de 24 anos.

A cerca do principal assunto no São Paulo nesta quarta-feira, a possível contratação de Lucas Pratto, do Atlético-MG, Thiago Mendes falou que a ida do centroavante ao Morumbi fortaleceria o elenco tricolor, assim como a chegada do também volante Jucilei, ex-Corinthians.

“Jucilei e Pratto são excelentes jogadores, se vierem vão ajudar o São Paulo. Precisamos de elenco, temos que esperar, não sei se realmente fecharam. Se vierem, serão boas contratações”, aprovou.