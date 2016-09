Favoritos para o lugar de Gustavo: Marco Aurélio Cunha e Edmilson

O São Paulo não deve demorar muito para anunciar um substituto para Gustavo Vieira de Oliveira, ex-diretor executivo do clube. Em comum acordo, o sobrinho de Raí deixou a cúpula tricolor depois do clima se tornar insustentável tanto para Gustavo quanto para o presidente Carlos Augusto Barros e Silva, que tem sofrido com a pressão em cima do agora ex-homem forte do futebol do São Paulo. E os maiores favoritos ao cargo são Marco Aurélio Cunha e Edmilson.

O primeiro é o nome com maior peso. Marco já foi médico e superintendente do São Paulo em uma época gloriosa do clube, mas deixou a diretoria em 2010 depois de problemas com o falecido presidente Juvenal Juvêncio. O ex-vereador da Capital Paulista é conselheiro vitalício do clube e, se assumir um posto remunerado, como era o de Gustavo, terá de se licenciar do conselho, segundo prevê o estatuto são-paulino.

Atualmente, Marco Aurélio Cunha trabalha para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), auxiliando Vadão com a Seleção feminina. Mas, no último dia 26, sua visita ao CT da Barra Funda foi sintomática. O ex-dirigente, apesar de não ter cargo e de manter o sonho de ser presidente do São Paulo, almoçou com Leco, conversou com jogadores e comissão técnica sobre o momento delicado do time e mostrou que ainda é muito influente no clube.

Seu nome, aliás, é visto como uma solução para acalmar os ânimos dos torcedores, já que Marco é bem visto por boa parte dessa ala, inclusive pela maior torcida organizada do São Paulo, que chegou a fazer uma enquete nesta quarta-feira em uma rede social. Marco Aurélio Cunha acabou sendo o vencedor com ampla vantagem na preferência para suprir a saída de Gustavo Vieira.

Outros nomes também começam a aparecer como opções. E um deles também tem a boa impressão da atual gestão são-paulina: Edmilson. Ex-zagueiro do clube, representante das escolinhas do Barcelona no Brasil e empresário, Edmilson não tem qualquer tipo de rejeição no São Paulo, é um profissional já com vasta experiência nessa área de bastidores e diretivas do futebol, tem muitos contatos dentro e fora do país, além do respeito de qualquer atleta por sua história como jogador.

Com a camisa Tricolor, o defensor conquistou dois Campeonatos Paulista (de 1998 e 2000), uma Supercopa Libertadores (1993), uma Copa Conmebol (em 1994) e duas Recopas Sul-Americanas (1993 e 1994). No Barcelona, ganhou quase todos os títulos possíveis, inclusive a Ligas dos Campeões de 2005/2006, foi campeão pelo Lyon, da França, e marcou seu nome como titular no título da Copa do Mundo de 2002 com a Seleção Brasileira.

Por enquanto, a única manifestação oficial da diretoria são-paulina foi no sentido confirmar oficialmente a saída de Gustavo Vieira. “Não temos mais o Gustavo conosco. Foi de comum acordo. Ele segue e nós seguimos. Nada contra o Gustavo, um excelente profissional, mas nós temos outras ideias, outros motivos para a gente continuar de uma outra forma”, discursou José Jacobson Neto, diretor de futebol.



