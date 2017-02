Estreia de Jucilei deixa Ceni convicto de que volante não está em forma

Jucilei chegou ao São Paulo envolvido em uma grande expectativa, mas vai precisar de tempo para corresponder em campo a tudo que o torcedor e a comissão técnico do clube esperam de seu futebol. O volante de 28 anos entrou no intervalo da partida deste sábado, contra o Novorizontino. Foi o primeiro jogo de Jucilei com a camisa do Tricolor do Morumbi desde que foi apresentado no CT da Barra Funda. O próximo, porém, deve demorar um pouco.

“A gente nota que ele ainda precisa um pouco mais da parte física. Achei que aguentaria 45 minutos, por isso o coloquei no intervalo. Ele demostrou que é um grande jogar, mas também demonstrou que precisa treinar mais. Ele não joga desde outubro”, avaliou Rogério Ceni depois da partida válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Quando Jucilei entrou em campo, o São Paulo estava vencendo por um gol. Seu posicionamento fez com que Thiago Mendes ganhasse mais liberdade, e assim o Tricolor chegou ao segundo gol. O problema é que o Novorizontino encontrou forçar para reagir, encurralou o São Paulo em seu campo de defesa, empatou e por pouco não virou o placar. E a dificuldade de Jucilei para acompanhar o ritmo da partida foi notória.

“Não foi uma estreia como a gente esperava, com o pé direito, com uma vitória. No segundo tempo recuamos e chamamos a equipe deles para vir para cima. Vamos concentrar e focar no jogo de quarta”, minimizou o jogador, que sequer tem alguma garantia de ser relacionado para o confronto pela Copa do Brasil.

Por outro lado, Rogério Ceni fez questão de elogiar outros atletas que participaram do empate por 2 a 2 com o Novorizontino e que também não vinham jogando com muita frequência, principalmente desde o início.

“Teve as entradas de Shaylon e Araruna como titulares, a volta de Lugano, Breno. A gente trocou seis, sete ou oito jogadores, alguns estavam muito cansados. Ficam as coisas boas, acabamos o jogo com vários jogadores da base, o próprio Denis, que acho que fez uma boa partida, uma pena não sair com a vitória porque o goleiro sempre acaba sofrendo mais por isso”, comentou o técnico, antes de eximir Breno de qualquer culpa por ter cometido o pênalti que iniciou a reação do Tigre neste sábado.

“Breno fez um primeiro tempo fantástico, muito bom, no segundo estava bem. O pênalti é muito insistido. O Breno fez, para mim, um jogo muito firme. Acho que ele cansou um pouco, e cansado acaba jogando mais no chão do que em pé, mas fiquei contente com a partida dele. Nos perdemos nos 15 minutos finais, não é novidade. Temos que corrigir isso”, resumiu Rogério Ceni.