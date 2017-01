Em vídeo, Cueva aparece envolvido em briga durante férias no Peru

O meio-campista Christian Cueva, do São Paulo, foi flagrado participando de uma briga em Trujillo, no Peru, cidade natal do jogador de 25 anos. O vídeo que registrou o momento da confusão está sendo compartilhado nas redes sociais e foi publicado por diversos veículos de comunicação do país.

Segundo informações do jornal Libero, o desentendimento aconteceu depois de uma festa, no dia 29 de dezembro, quando o novo camisa 10 do Tricolor estava de férias no Peru. Ainda de acordo com a publicação, a briga teria sido motivada por uma provocação de um grupo a um familiar de Cueva.

As imagens mostram que a situação foi controlada pela polícia local, que teve trabalho para conter o jogador peruano. Após se recuperar de um abscesso nas amígdalas em Lima, Cueva se apresentou ao São Paulo na última segunda-feira, nos Estados Unidos, onde a equipe realiza a primeira parte da pré-temporada.