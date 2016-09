Em treino aberto, Ricardo Gomes repete testes; Lugano vai ao Uruguai

Depois de cinco treinos fechados, Ricardo Gomes comandou uma atividade na manhã desta sexta-feira sob os olhares da imprensa no CT da Barra Funda. O treinador seguiu com a preparação para o clássico com o Palmeiras, na próxima quarta, no Allianz Parque, e repetiu alguns testes que vem promovendo durante a semana. No período da tarde, o São Paulo fará mais um treino sem a presença dos jornalistas, assim como na manhã de domingo, depois do sábado de folga.

Não bastasse as convocações das seleções desfalcarem o elenco tricolor, nesta sexta-feira Ricardo Gomes também não pôde contar com Diego Lugano. O zagueiro uruguaio foi liberado para viajar ao seu país natal para resolver “problemas particulares” e só tem previsão de retorno no domingo.

Assim, Matheus Reis foi escalado ao lado de Maicon na atividade com campo reduzido comandada por Ricardo Gomes, que também manteve Wesley na lateral direita ao invés de apostar em Auro, Carlinhos na esquerda e Luiz Araújo ao lado de Kelvin, no ataque. Chavez ficou o tempo todo entre os reservas para ter de enfrentar a linha defensiva titular do São Paulo.

Em um primeiro momento, as equipes tinham apenas oito jogadores na linha. Após um intervalo, João Schimidt aumentou esse número ao ser escalado para compor o meio de campo com Hudson e Thiago Mendes. Michel Bastos ficou todo o tempo na equipe de baixo. O zagueiro Douglas, que ainda aprimora sua parte física, também participou entre os suplentes.

Rodrigo Caio e Bruno, ambos com estiramento na coxa, não foram a campo nesta sexta e seguem como dúvidas para o Choque-Rei válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

