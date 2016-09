Em Curitiba, São Paulo tenta primeira trinca na temporada 2016

Palmeiras Confira as fotos do clássico Corinthians e Palmeiras

Em franca reação na temporada, o São Paulo enfrentará o Atlético-PR, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na Arena da Baixa, em Curitiba, o time dirigido por Ricardo Gomes tentará algo inédito em 2016: a primeira série de três vitórias consecutivas.

Vindo de triunfos sobre Figueirense (3 a 1) e Cruzeiro (1 a 0), ambos no Morumbi, pela Série A, o Tricolor teve três oportunidades para conseguir a trinca de vitórias no ano, contando com as 56 partidas distribuídas entre Campeonato Paulista, Copa Libertadores da América e Brasileirão. No entanto, em todas as três vezes o time fracassou, com duas derrotas e um empate como resultados posteriores.

Em que pese o retrospecto na casa do Furação, o São Paulo terá muitas dificuldades para cumprir sua missão, já que o clube paulista jamais vencera na Arena da Baixada, contabilizando dez derrotas e cinco empates desde que o estádio foi modernizado em 1999.

Na 12ª colocação do Brasileiro, o Tricolor soma 34 pontos e ainda sonha com a possibilidade de terminar a competição dentro do G4. Atualmente, a distância para o primeiro time dentro da zona de classificação à próxima Libertadores, o Santos, é de oito unidades. Por isso, a importância da vitória neste domingo.

“Até o quarto colocado, que é o Santos, briga (pelo título). Acredito que a briga está entre eles e a gente briga pelo G4. Sabemos que é muito difícil, perdemos muitos pontos em casa, mas precisamos sonhar. Sonhar alto. E, para isso, precisamos somar pontos, principalmente fora de casa”, analisou o zagueiro Rodrigo Caio.

