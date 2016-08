Em crise, São Paulo pode ter até nove desfalques contra o Palmeiras

Não será nada fácil para o São Paulo buscar uma reação na temporada. Depois de mais um tropeço no Morumbi, o elenco terá agora nove dias de preparação antes de encarar o clássico contra o Palmeiras, no Palestra Itália. Encarar o líder do Campeonato Brasileiro fora de casa já não seria uma missão simples, mas nada é tão ruim que não possa piorar. O risco de ter até nove desfalques já preocupa o técnico Ricardo Gomes.

“Fase ruim é assim. Temos que trabalhar com calma, mas sabendo que o São Paulo não pode ficar muito tempo assim. Na terça-feira, temos que esquecer essa ressaca e os desfalques e fazer o time jogar melhor. Nem pensei na formação contra o Palmeiras, mas já começarei a tentar encontrar novas soluções para melhorar o jogo sem esses jogadores”, comentou o treinador, deixando claro que também pode alterar a formação do time em campo.

Os problemas da comissão técnica são-paulina são diversos e variados. Há os jogadores que defenderão suas seleções nas eliminatórias da Copa do Mundo, como o caso do peruano Cueva e do chileno Mena, além do lateral direito Auro e do zagueiro Lucão, que foram convocados por Tite para participarem dos treinamentos da Seleção Brasileira.

Todos eles já embarcaram e só devem retornar na quarta-feira do clássico, dia 7 de setembro. A rodada das eliminatórias está marcada para os dias 1º e 6 de setembro. No caso do Brasil, a equipe enfrentará primeiro o Equador, em Quito, e depois receberá a Colômbia, em Manaus.

Enquanto isso, o zagueiro Lyanco estará com o grupo Sub-20 da Seleção Brasileira, que tem dois duelos programados diante dos ingleses, dias 1º e 4 de setembro, ambos na Inglaterra. Com isso, a tendência é que Lyanco seja reintegrado ao grupo tricolor dois dias antes do clássico, quando terá sua condição de encarar o Verdão no Palestra avaliada pela comissão técnica.

Para piorar, o lateral direito Julio Buffarini parece ainda não ter se adaptado ao futebol local. O argentino recebeu seu terceiro cartão amarelo no empate sem gols com o Coritiba e, depois de apenas cinco partidas no Brasileirão, já terá de cumprir suspensão. Bruno, seu substituto natural, sofre de um estiramento no músculo adutor da coxa esquerda e terá de correr contra o tempo para conseguir ficar à disposição.

O mesmo vale para o zagueiro Rodrigo Caio. O jovem defensor tem o mesmo problema de Bruno, mas na coxa direita e chegou até a ser cortado da Seleção de Tite. Apesar da gravidade da lesão, o jogador receberá atenção especial do departamento médico durante o período sem jogos.

Outro jogador que pode tirar mais uma opção de Ricardo Gomes é Gilberto. O centroavante sequer foi relacionado neste domingo e trata dores musculares na panturrilha direita. Apenas durante os treinamentos será possível ter uma dimensão da gravidade do problema.

“Essa ressaca tem de ser encurtada. Teremos agora um período de recuperação importante, apesar dos cinco jogadores que sairão para seleções, mas servirá para melhorar o time”, tentou ser otimista Ricardo Gomes.



Recomendado para você