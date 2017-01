Dudu cutuca Timão e Tricolor: “Há 2 anos, a melhor escolha da minha vida”

O meia-atacante Dudu se mostra cada vez mais identificado com o Palmeiras. Nesta quarta-feira, o jogador usou as redes sociais para celebrar os dois anos de trabalho no clube de Palestra Itália. E aproveitou para tirar um sarro dos rivais Corinthians e São Paulo, que não tiveram bons resultados no ano passado e ainda viram o Verdão comemorar o título do Brasileirão.

“Há dois anos, sempre digo a melhor escolha da minha vida”, afirmou o jogador palmeirense.

Antes de chegar ao futebol paulista, Dudu chegou a ser procurado por Corinthians e São Paulo. No entanto, sem deixar a notícia vazar, o Palmeiras entrou na negociação e conseguiu fechar com o jogador.