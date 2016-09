Diretor elogia planejamento, detona organizada e cobra autoridades

Vídeos destaque Hudson admite falta de confiança no elenco do São Paulo

José Jacobson Neto, diretor de futebol do São Paulo, concedeu entrevista coletiva ao lado de Ricardo Gomes e Hudson nesta sexta-feira, no CT da Barra Funda. O dirigente foi o escolhido pelo clube para responder as diversas questões sobre o tumultuado clima nos bastidores sob os olhares do presidente Leco e do diretor-executivo Gustavo Vieira de Oliveira. E ao fazer um balanço sobre a responsabilidade da atual gestão em cima dos maus resultados em campo, Jacobson surpreendeu ao minimizar a preocupação atual com o rumo da equipe.

“A planificação foi boa. Não foi ótima, porque não tivemos muito tempo. Mas, na minha ótica, fizemos um bom planejamento, sim. O que culminou é que os resultados não vieram”, opinou o diretor, antes de refutar a possibilidade dessa visão ser mal interpretada pelos torcedores.

“Ninguém nega que nós realmente não temos o ganho esportivo que precisamos ter. Óbvio que a torcida não está satisfeita, mas eu lembro aos senhores que temos os maiores públicos do Brasil. O torcedor que tem filho, avô, que vai ao estádio com seu filho está nos apoiando”, completou.

Essa foi só a primeira de tantas cutucadas de Jacobson nos torcedores organizados e principais responsáveis pelo violento protesto do último sábado, que terminou com furtos e jogadores agredidos dentro do CT da Barra Funda.

“Eles podem fazer pressão, vaiar, mas não ameaçar. Falam que são são-paulinos e vejam o que fizeram de desserviço â nação tricolor. Eles não representam os 20 milhões de são-paulinos. Não estamos fazendo nada que as autoridades não nos peça. Vocês (jornalistas) são canhões e tem como nos ajudar para que isso não volte a acontecer”, avisou, para em seguida cobrar uma atitude das autoridades competentes depois que o clube formalizou sua queixa e entregou todas as imagens da ação à polícia.

“Estamos trabalhando para obter um bom resultado, mas já tomamos todas as providências. Tivemos uma reunião ontem com o secretario da segurança. Todas as ações a partir de agora são as autoridades públicas que têm de ter. Elas têm de guardar e dar segurança ao clube. Nós fomos vítimas. Estamos muito atentos a isso. Tem que acontecer alguma coisa, sim”, esbravejou.

O diretor de futebol do São Paulo ressaltou que o clube rompeu sua relação com as torcidas organizadas “dia 8 de julho” e garantiu que não há chance de reconciliação. Jacobson também explicou o por que das contratações pouco empolgantes. “O bolso nosso não é fundo. Estamos com um problemas futebol brasileiro e estamos trabalhando para deixar o caixa em ordem”. E voltou a reconsiderar a crise de resultados, passando total confiança ao elenco.

“Eu diria a você que a responsabilidade nossa existe, mas, se você olhar, no Brasileiro perdemos 18 pontos. Jogamos muito bem contra Inter, Atlético-PR e perdemos. Perdemos nos detalhes. Não estamos sabendo jogar no Morumbi, Os times jogam por uma bola acabam ganhando o jogo. Estamos praticamente nivelados, mas o ganho esportivo é o nosso objetivo. Precisamos melhorar”, concluiu.

