Diretor de futebol do São Paulo confirma saída de Michel Bastos

José Jacobson Neto confirmou nesta terça-feira o que todos esperavam: Michel Bastos não será mais jogador do São Paulo em 2017. Em contato com a Gazeta Esportiva, o diretor de futebol tricolor confirmou que o clube e o jogador chegaram a um acordo e optaram por rescindir o contrato.

Vinculado com o time do Morumbi até meados do ano que vem, o meio-campista deixa o clube antecipadamente, em uma rescisão harmoniosa, podendo traçar seu futuro com uma outra equipe. Com o acordo, nem o atleta de 33 anos nem a diretoria terão que pagar qualquer tipo de multa.

Desde que foi contratado pelo São Paulo, em 2014, o camisa 7 nunca chegou a ser unanimidade. Sempre sofrendo com a desconfiança por parte da torcida, ele acabou tendo um 2016 muito abaixo das expectativas e foi até afastado dos jogos da equipe na reta final do Campeonato Brasileiro.

Com a camisa são-paulina, a primeira que vestiu em seu retorno ao futebol brasileiro, Michel atuou em 120 partidas e marcou 22 gols. Ele mesmo já havia revelado nesta segunda-feira que já não tinha clima para permanecer no São Paulo e que já estava encaminhando seu futuro fora do time paulista.

*Com a colaboração de Thiago Trolize