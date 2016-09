Desgastado, Gustavo Vieira não faz mais parte da diretoria do São Paulo

O diretor executivo do São Paulo, Gustavo Vieira de Oliveira, não faz mais parte da gestão que comanda o clube. Em conversa com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o responsável por liderar e organizar o departamento de futebol do Tricolor do Morumbi deixou o cargo após um “comum acordo”. A confirmação oficial da saída do dirigente ainda não foi feita por causa do clássico com o Palmeiras, mas o clube vai se manifestar nas próximas horas.

José Jacobson Neto, diretor de futebol, deve ficar à frente do departamento enquanto um substituto não é definido pela diretoria. Não há prazo para esse anúncio. Mais uma vez por causa da partida desta quarta-feira, as informações sobre o caso ainda são preliminares.

Gustavo Vieira trabalhava no departamento jurídico do São Paulo até ser convidado pelo então presidente Juvenal Juvêncio para assumir atribuições no comando do futebol do clube, em 2013. Mas, quando Carlos Miguel Aidar sucedeu Juvenal na presidência, Gustavo Vieira foi dispensado por pura birra política.

Com a renúncia de Aidar depois de tantas polêmicas sobre sua gestão, o sobrinho de Raí retornou como diretor executivo e foi ele o responsável por montar o atual elenco são-paulino e também pelo desmanche do grupo, o que tanto incomodou conselheiros e torcedores. Desde então, Gustavo tem sofrido com muitas críticas, e boa parte delas interna. Tudo isso culminou com sua saída na noite desta quarta-feira.



