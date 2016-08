Depois de Lazio e Sevilla, Milan mira contratação de Rodrigo Caio

Next

Após a Lazio demonstrar interesse e o Sevilla fazer uma proposta oficial, é a vez do Milan aparecer como candidato para levar Rodrigo Caio à Europa. A informação é do jornal italiano Gazzeta Dello Sport, que destaca ainda o bom futebol apresentado pelo jogador na Seleção Brasileira olímpica e no São Paulo, desde sua estreia em 2011.

Com a venda do Milan para um grupo de investidores chineses, Rodrigo Caio seria uma das primeiras grandes contratações dos novos mandatários para o clube rossoneri. Existe, inclusive, a tentativa de a equipe italiana trazer o zagueiro apenas ao final da temporada, o que poderia facilitar a negociação.

A publicação ainda lembra que Rodrigo Caio já foi alvo de Valencia e Atlético de Madrid na temporada passada. Neste domingo, o zagueiro será titular na disputa da Seleção Brasileira pela inédita medalha de ouro olímpica.

Pelo Tricolor, Rodrigo Caio marcou oito gols em 178 partidas e já conquistou a Copa Sul-Americana pelo clube em 2012.

