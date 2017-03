Denis vibra com defesa e desabafa após ser xingado nas redes sociais

O goleiro Denis se sentiu aliviado após o empate por 1 a 1 entre São Paulo e ABC, nesta quarta-feira, em Natal. Além de comemorar a classificação à quarta fase da Copa do Brasil, o camisa 1 falou em sensação de “dever cumprido” quatro dias depois de ter falhado em dois gols na derrota por 3 a 0 para o Palmeiras, no último sábado, pelo Campeonato Paulista, e de ter recebido críticas na internet.

“Alívio, dever cumprido, uma mistura de tudo. Porque pra mim foi uma semana muito difícil, de mutias críticas e muitos xingamentos, principalmente pelas redes sociais. Mas sempre tive a cabeça muito boa, As pessoas não conhecem meu dia a dia, não me conhecem, e por isso falam isso, se escondem atrás de redes sociais. Mas eu estou aqui há nove anos, não é a toa, e pude ajudar, mostrei, com defesas importantes”, comemorou o arqueiro.

Denis foi o titular nesta noite porque Sidão segue se recuperando de uma lombalgia. Diferentemente de sábado, o goleiro foi bem e realizou uma importante defesa aos 33 minutos do primeiro tempo em cabeçada à queima roupa de Nando. Naquela altura, o Tricolor perdia a partida por 1 a 0 e levar o gol dificultaria ainda mais a situação. Pouco depois, Cueva, de bico, empatou.

“Cruzamento veio pela direita, o atacante conseguiu antecipar, cabeceou no chão, consegui fazer uma grande defesa, importante, a defesa mais difícil do jogo”, vibrou Denis, que recebeu elogios do técnico Rogério Ceni após o duelo.

“O Denis fez a defesa do jogo quando estava 1 a 0. Foi importante, o lado psicológico trabalharia contra num 2 a 0. Ele fez uma grande defesa, teve ótima participação no jogo, é um jogador que eu conheço e confio”, analisou o treinador, projetando dar uma chance a Renan Ribeiro contra o Ituano, neste sábado.

“No próximo jogo deve jogar o Renan porque eu quero ver, ele não jogou nenhuma esse ano, a última foi em novembro, quando teve lesão no dedo. Tentei botá-lo na Flórida para jogar, mas ele teve um edema, quero experimentar no próximo jogo. Mas reitero a confiança dada ao Denis, eu como goleiro jamais o tiraria numa situação dessa. Ele provou seu valor e sua capacidade”, completou.

Conformado com a provável condição de reserva no próximo sábado, Denis acha justo o rodízio de Ceni, se implantado. “O Renan está muito bem, vem treinando muito bem também. O Rogério é muito direto e transparente com nós jogadores, isso é importante, ele quer que todos se sintam importantes no elenco. Já joguei, Sidão jogou, o Renan ainda não jogou porque se machucou, mas agora está em condições e só depende do Rogério”, concluiu.

O adversário do São Paulo na quarta fase da Copa do Brasil só será conhecido após sorteio realizado pela CBF, nesta sexta-feira. No sábado, às 16 horas (de Brasília), o Tricolor recebe o Ituano, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista, do qual é o líder do Grupo B, com 14 pontos.