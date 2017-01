Denis não se vê à frente de Sidão por titularidade e admite erros de 2016

Em sua primeira entrevista coletiva como jogador do São Paulo, o goleiro Sidão afirmara que seus companheiros de posição estavam à sua frente na disputa por uma vaga no time de Rogério Ceni pelo fato de o técnico conhecê-los melhor. Titular da meta tricolor em 2016, Denis, contudo, discorda do colega e coloca todos no mesmo patamar.

“Todos os jogadores, não só os goleiros, estão começando do zero”, afirmou o camisa 1 ao canal Sportv, após vitória do São Paulo por 9 a 1 sobre o amador Sarasota, em jogo-treino disputado nesta quinta-feira, em Bradenton, Estados Unidos.

Em seu primeiro teste à frente do Tricolor, Ceni usou duas escalações diferentes, uma para cada etapa. Denis participou da segunda, integrando um time com jogadores mais experientes, considerados favoritos à titularidade. Mesmo assim, ele não considera ser esse um indício de que será o goleiro preferido do novo treinador.

“Não é o time definitivo ainda como titular, até porque no primeiro tempo jogaram mais garotos. Vejo uma briga sadia, é minha nona temporada no São Paulo, esperei sete anos na reserva do Rogério e trabalhei muito com ele”, acrescentou o arqueiro de 29 anos.

Para vencer a concorrência de Sidão, Denis espera ter aprendido com a experiência de 2016, quando virou alvo de críticas por ter cometido seguidas falhas, principalmente no início da temporada. À época, a irritação da torcida era maximizada por conta de o goleiro não admitir em suas entrevistas os erros cometidos durante as partidas. Agora, ele se vê mais amadurecido e, até por isso, reconhece os equívocos do passado.

“É inevitável que um goleiro como eu, que começou a jogar no ano passado, cometesse alguns erros como aconteceram no decorrer da temporada. Mas amadureci muito e estou fazendo uma boa pré-temporada, me aperfeiçoando, quero estar muito bem para que eu comece bem o ano se o Rogério optar por mim”, analisou.

Com a tarde desta quinta-feira livre, o São Paulo volta aos treinos nesta sexta-feira, na Academia IMG, em Bradenton, nos Estados Unidos. A equipe estreia na Copa Flórida, já a partir das semifinais, no dia 19 de janeiro, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. Antes disso, porém, enfrenta o Boca Ratón em novo amistoso, marcado para este domingo.