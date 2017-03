Denis aceita ser visto como culpado por 3 a 0: “Já estou acostumado”

Bastante abatido ao final da derrota por 3 a 0 do São Paulo para o Palmeiras, neste sábado, o goleiro Denis já se resignou com as críticas que certamente receberá por conta de sua atuação. Ele sofreu um belo gol do atacante Dudu, por cobertura, outro em um chute de fora da área do volante Tchê Tchê e o terceiro do meia Guerra, após disputa de bola com o centroavante Borja.

“Já estou acostumado. Tranquilo”, disse Denis, dando de ombros quando ouviu que poderia ser apontado como culpado ao deixar o gramado do Palestra Itália. Contestado por torcedores desde a época em que era reserva do hoje técnico Rogério Ceni, ele tem Sidão, que também não está agradando, como concorrente de posição.

“A equipe toda não fez um grande jogo, como vinha fazendo. Todos temos que assumir a responsabilidade. Não tenho vergonha de fazer isso”, acrescentou Denis, já repartindo a culpa pelo tropeço no clássico paulista.

Ao analisar o seu desempenho, o goleiro foi autocrítico, embora não tenha lamentado o fato de estar adiantado no gol de Dudu. “No terceiro gol, poderia ter saído mais rapidamente”, reconheceu, ao ser questionado se achava que tinha falhado no Choque-Rei. “Mas quem está no gol é o goleiro, então me sinto culpado pelos três gols”, concluiu Denis.