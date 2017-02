De novo? São Paulo abre 2 a 0, mas cede empate no fim ao Novorizontino

A lição dada pelo Mirassol ao São Paulo na semana passada parece não ter sido suficiente para os jogadores do Tricolor. Em pleno sábado de Carnaval, a equipe de Rogério Ceni voltou a ter o jogo nas mãos, chegou a abrir dois gols de vantagem, mas acabou novamente cedendo o empate ao adversário nos minutos finais. Festa do Novorizontino, que foi valente, superou a limitação técnica, o péssimo estado do gramado sob chuva, não desistiu e deixou o estádio Jorge Ismael de Biasi sentindo um sabor de vitória, apesar de cada equipe ter levado apenas um ponto nesta sexta rodada do Campeonato Paulista.

O tropeço deixa o São Paulo com 11 pontos, ainda na ponta do Grupo B. Já são seis jogos de invencibilidade na temporada, contando com uma partida válida pela Copa do Brasil (quatro vitórias e dois empates). Por outro lado, o Tigre, que não vence há dois jogos, soma sete pontos. Ao menos a equipe segue na segunda colocação do Grupo D, que tem o Palmeiras como líder.

Jogo ganho?

Sem Cueva, Pratto, Maicon, Sidão, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, o treinador do São Paulo apostou “no que tinha de melhor para o momento”, como ele mesmo disse pouco antes da bola rolar, e deu oportunidade para as estreias de Shaylon, Araruna e Breno como titulares neste Campeonato Paulista. Ceni talvez não contasse com um gramado com tanta lama embaixo da grama, que acabou deixando o campo escorregadio diante de tanta chuva.

Dessa forma, o primeiro tempo, apesar de um domínio tricolor, foi marcado por muita disputa no meio de campo e faltas ríspidas. O destaque ficou para Gilberto. O centroavante vive grande fase e mais uma vez brilhou. Na única finalização são-paulina no primeiro tempo, Gilberto abriu o placar depois de receber cruzamento rasteiro de Bruno, pela direita.

Com a vantagem, Rogério Ceni deu a oportunidade para Jucilei fazer sua estreia com a camisa do São Paulo. E a entrada do volante fez com que Thiago Mendes ganhasse liberdade para chegar ao ataque. A ideia não demorou para funcionar na prática. Logo aos seis minutos, o volante polivalente não se desesperou ao ficar cara a cara com o goleiro. 2 a 0.

Reviravolta

E quando parecia que o São Paulo caminhava para uma vitória tranquila e sem levar gol pela primeira vez na competição, Breno resolveu colocar fogo no jogo ao cometer um pênalti em Roberto. O atacante do Tigre não perdeu a chance e diminuiu. O gol empolgou os mandantes e acuou o time de Rogério Ceni, que se perdeu em campo e depois de passar pelo menos três grandes sustos, não resistiu. Aos 43, o lateral Railan apareceu dentro da área e decretou o empate.

Muita emoção ficou reservada para os minutos finais do confronto, mas quem fez a festa após o apito final foi a torcida do Tigre, que debaixo de chuva, voltou para casa de alma lavada. A igualdade depois de sair perdendo por 2 a 0 diante do embalado São Paulo teve sabor de vitória para o Novorizontino. Por outro lado, o abatimento ficou estampado no rosto dos são-paulinos.

Próximos compromissos

Agora o São Paulo concentra suas atenções na Copa do Brasil. Quarta-feira o Tricolor vai ao Paraná para encarar o PSTC no estádio do Café, em Londrina, em partida marcada para às 19h30. O duelo único e sem vantagem do empate para nenhuma das equipes vale vaga na terceira fase da competição por mata-mata. Pelo Paulistão, o próximo compromisso é no domingo, às 16 horas, contra o Santo André, no Morumbi. Um dia antes o Novorizontino vai encarar o Linense, também às 16 horas, no estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 2 X 2 SÃO PAULO

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Data: 25 de fevereiro de 2017, sábado

Horário: 19h30 horas (de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez

Assistentes: Alberto Poletto Masseira e Luiz Alberto Andrini Nogueira

Cartões amarelos: NOVORIZONTINO: Cléo Silva, Arthur. SÃO PAULO: Buffarini, Breno, Lugano

Público: 8.260 torcedores

GOLS:

NOVORIZONTINO: Roberto, aos 22, e Railan, aos 43 minutos do 2T.

SÃO PAULO: Gilberto, aos 29 minutos do 1T, e Thiago Mendes, aos 6 minutos do 2T

NOVORIZONTINO: Tom; Railan, Domingues, Guilherme Teixeira e João Lucas; Doriva, Cléo Silva, Fernando Gabriel (Arthur) e Roberto; Henrique (Everaldo) e Alexandro (Nilson).

Técnico: Júnior Rocha

SÃO PAULO: Denis; Bruno, Lugano, Breno e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes, Araruna e Shaylon (Jucilei); Neilton (Luiz Araújo) e Gilberto (Chavez)

Técnico: Rogério Ceni