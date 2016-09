De agredido a herói: Wesley garante segunda vitória seguida do Tricolor

Dia 27 de agosto, Wesley teve de deixar o treino do São Paulo escoltado por seguranças e não pôde fazer nada ao levar “tapinhas e chutinhos”, como relatou o presidente Leco, durante a invasão de torcedor no CT da Barra Funda, à época revoltados com a campanha são-paulina. 19 dias depois, talvez os mesmos que cometeram a covardia também com Carlinhos e Michel Bastos comemoraram uma vitória do tricolor graças a Wesley. Foi dele o gol que garantiu os três pontos em cima do Cruzeiro, na fria noite no Morumbi, nesta quinta-feira.

Desde o fatídico dia da invasão, Wesley tem sido preservado. Mas, internamente, o jogador avisou aos companheiros de que estaria junto com o time em qualquer circunstância e de que não se abalaria. A postura rendeu elogios de Ricardo Gomes, que o bancou entre os titulares, mesmo que o nome do jogador ainda seja vaiado quando anunciado pelo auto-falante no Cícero Pompeu de Toledo.

O prêmio veio aos 42 minutos do primeiro tempo no confronto da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo já tinha assustado com a Raposa com um chute do próprio Wesley, que parou em Rafael, e com uma bola no travessão de Rodrigo Caio. Mas, quando a partida parecia caminhar para o intervalo sem maiores emoções, Wesley acertou um lindo chute de fora da área para coroar sua redenção. Todos os jogadores do São Paulo fizeram questão de correr para abraçar Wesley, que não disfarçava o momento especial. Esse foi apenas o primeiro gol do meio-campista no ano, o segundo com a camisa tricolor, mas que veio em boa hora.

Na segunda etapa, tanto Wesley como todos os jogadores de Ricardo Gomes caíram de rendimento. O Cruzeiro dominou toda a segunda metade do jogo, chegou a tirar a paciência dos torcedores nas arquibancadas, mas a melhor oportunidade foi do São Paulo, quando Manoel agrediu Chavez fora do lance de bola e dentro da área. O zagueiro levou o vermelho direto, mas o argentino só comprovou que não estava em grande noite e bateu mal. Rafael encaixou a cobrança sem muita dificuldade.

Na sequência, Alisson chegou a ficar cara a cara com Denis, mas o camisa 1 também foi muito bem no lance e sequer deu rebote, para alívio dos 15.566 torcedores que foram ao Morumbi nesta quinta. No fim, nada pôde estragar a festa dos mandantes e a noite especial de Wesley.

Assim, o São Paulo ratifica sua reação no Campeonato Brasileiro com a segunda vitória seguida e chega aos 34 pontos. Agora, a equipe só volta a atuar em casa dia 1º de outubro. Antes, vai visitar o Atlético-PR no próximo domingo, em Curitiba, buscará reverter a vantagem do Juventude na Copa do Brasil e terá o Vitória em seguida, de volta ao Brasileirão, em Salvador.

Já a Raposa volta a se atentar à zona de rebaixamento. Depois de seis jogos de invencibilidade, a equipe de Mano Menezes conhece sua segunda derrota seguida e chega mais pressionada para o clássico de domingo, contra o arquirrival Atlético-MG, às 16 horas, no Mineirão.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 X 0 CRUZEIRO

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 15 de setembro de 2016, quinta-feira

Horário: 21 horas (de Brasília)

Árbitro: Diego Almeida Real (RS-ASP-FIFA)

Assistentes: Alexandre A. Pruinelli Kleiniche (RS-CBF-1) e Jose Eduardo Calza (RS-CBF-1)

Cartão vermelho: CRUZEIRO: Manoel.

Público: 15.566 pessoas

Renda: R$ 361.885,00

GOL:

SÃO PAULO: Wesley, aos 42 do 1T

SÃO PAULO: Denis; Julio Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Hudson (João Schimidt), Thiago Mendes, Wesley e Cueva (Carlinhos); Kelvin (Luiz Araújo) e Andres Chavez

Técnico: Ricardo Gomes

CRUZEIRO: Rafael; Lucas (Ezequiel), Bruno Rodrigo, Manoel e Edimar; Henrique, Lucas Romero, Robinho e Rafinha (Marcos Vinicius); Rafael Sobis (Alisson) e Willian.

Técnico: Mano Menezes

