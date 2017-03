Cueva faz alerta após tropeço: “Não podemos abaixar a cabeça”

São Paulo e Cueva vivem fases distintas. Enquanto a equipe passa pelo momento mais complicado no ano, sem vencer há três jogos, o meia vem sendo decisivos nas partidas, criando jogadas e fazendo gols. Antes de se despedir do time para defender a seleção peruana nas Eliminatórias Sul-Americanas, o camisa 10 pediu para o Tricolor não desanimar diante das dificuldades.

“Temos que seguir em frente, não podemos abaixar a cabeça”, sentenciou Cueva, após marcar no empate por 1 a 1 com o Ituano, sábado, no Morumbi, pela nona rodada do Campeonato Paulista.

Cueva abriu o placar no fim do primeiro tempo, aproveitando boa jogada de Lucas Pratto. Foi o sétimo gol do peruano na temporada, sendo cinco no Estadual, o que o tornou artilheiro isolado da equipe, ultrapassando Gilberto.

Na etapa final, porém, a equipe treinada por Roque Júnior empatou, com Simião, e só não deixou o Morumbi vitoriosa porque o goleiro Renan Ribeiro estava numa tarde inspirada. “Pessoalmente, é importante fazer gols e ajudar a equipe. Mas trabalho primeiro para o meu time”, ressaltou.

Com quatro assistências no ano – só fica atrás de Luiz Araújo, com cinco -, Cueva poderá desfalcar o São Paulo nas partidas contra Botafogo-SP (22), Corinthians (26) e São Bernardo (29), pelo Paulista. Nesse período, ele estará a serviço do Peru nos duelos com Venezuela (23) e Uruguai (28).

No entanto, há uma possibilidade de Cueva jogar o clássico caso seja advertido diante dos venezuelanos, já que está pendurado nas Eliminatórias. Mas é bom o torcedor são-paulino não contar com isso. “Não jogo para tomar cartão amarelo. Vou para fazer gols e ajudar minha equipe”, concluiu.