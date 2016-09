Cueva e Wesley são escalados nas vagas de João Schimidt e Luiz Araújo

Palmeiras Veja fotos do treino do Palmeiras

Depois de quatro jogos e nenhuma vitória, Ricardo Gomes ainda busca a melhor formação para dar jeito ao time do São Paulo. E, neste sábado, o técnico voltou a mexer na escalação. Contra o Figueirense, às 11 horas deste domingo, Wesley deve ser mantido entre os titulares, mas dessa vez no meio de campo. Cueva, recuperado fisicamente, também retorna. Com isso, Luiz Araújo e João Schimidt, que tiveram oportunidade no clássico contra o Palmeiras, voltam ao banco de reservas.

Na lateral esquerda, Matheus Reis foi confirmado, já que Mena está suspenso e Carlinhos não se recuperou de um pisão no pé direito. Rodrigo Caio, com dores no quadril e 30 pontos na boca, abre nova oportunidade para Lyanco formar dupla com Maicon.

Ainda no setor defensivo, Julio Buffarini retoma sua posição pela direita depois de cumprir suspensão no Choque-Rei de quarta. Auro fica como opção, porque Bruno ainda não está liberado pelo departamento médico em função de um estiramento na coxa.

Assim, apesar do treino fechado deste sábado, no estádio do Morumbi, palco do confronto com o Figueirense nesta 24ª rodada do Brasileirão, o São Paulo deve entrar em campo com: Denis; Buffarini, Lyanco, Maicon e Matheus Reis; Hudson, Thiago Mendes, Wesley e Cueva; Kelvin e Chavez.

A formação tática deve ser armada no 4-1-4-1 sempre que o time de Ricardo Gomes estiver sem a posse de bola e vai se transformar em um 4-3-3 quando a equipe for ao ataque, muito parecido com o que foi apresentado na derrota para o Palmeiras, no Palestra Itália, quando, apesar da derrota, o treinador elogiou e aprovou a postura de seus comandados.

Robson, atacante recém contratado junto ao Paraná Clube, vai para o jogo e pode fazer sua estreia, mas começa no banco de reservas. Jean Carlos, meia que chegou do Vila Nova-GO, só deve aparecer no BID na segunda-feira e ainda não ficará à disposição.

O jogo é encarado como duelo de seis pontos na briga contra o rebaixamento, já que os catarinenses ocupam a 17ª colocação na tabela de classificação, primeiro posto dentro do Z4, com apenas um ponto a menos que o Tricolor (28 a 27), que inicia a rodada na 14ª posição.



