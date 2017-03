Cueva descarta forçar cartão pelo Peru para jogar o Majestoso

Principal jogador do São Paulo no esquema do técnico Rogério Ceni, o meia Christian Cueva descartou nesta sexta-feira forçar um cartão em jogo pelo Peru com o intuito de ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians, em 26 de março, no Morumbi, pelo Campeonato Paulista. Três dias antes, o camisa 10 tricolor defenderá a seleção de seu país diante da Venezuela, fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Pendurado, Cueva ficaria suspenso do duelo com o Uruguai, dia 28, no Peru, e poderia voltar ao Brasil para reforçar o São Paulo contra o seu arquirrival, diante do qual já não poderá contar com os argentinos Julio Buffarini e Lucas Pratto para o Majestoso, ambos convocados por Edgardo Bauza para a rodada dupla das Eliminatórias.

“Não jogo para levar cartões nem aqui no São Paulo e nem na seleção. Se acontecer, tem que fazer e aí retorno ao clube, mas é da partida, de situações de jogo. Mas não entro pensando nisso”, enfatizou o atleta de 25 anos, em entrevista coletiva, antes do treino fechado à imprensa, no CCT da Barra Funda.

Empatado com Gilberto na artilharia da equipe no ano, com seis gols, Cueva vem se mostrando decisivo também na criação das jogadas. O camisa 10 já contribuiu com quatro assistências neste início de temporada, ficando atrás apenas de Luiz Araújo nesse quesito.

Apesar dos bons números, o peruano reiterou que o São Paulo não depende de seu futebol para sair vitorioso. “Não há nenhuma dependência. O talento individual sai do trabalho em equipe. São Paulo não depende de ninguém, mas sim do trabalho de todos pela equipe. Um clube do tamanho do São Paulo não pode depender de um jogador”, concluiu.

Autor do gol do empate por 1 a 1 com o ABC, resultado que garantiu a classificação do São Paulo à quarta fase da Copa do Brasil, Cueva estará em campo neste sábado, a partir das 16 horas (de Brasília), para a partida contra o Ituano, no Morumbi, pela nona rodada do Estadual. Será a despedida dele antes de se apresentar ao Peru. Depois, caso não leve cartão, desfalcará o Tricolor diante de Botafogo-SP (22) e São Bernardo (29), além do Majestoso (26).