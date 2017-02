Cueva comemora renovação e promete retribuir com títulos

Cérebro do meio-campo do São Paulo, Christian Cueva assinou nesta quinta-feira a sua renovação de contrato com o clube até junho de 2021, tendo seu vínculo prorrogado em um ano. Adaptado ao Tricolor, o meia planeja retribuir a confiança com títulos na atual temporada.

“Me sinto muito bem aqui. E quero retribuir isso com títulos, porque um clube como o São Paulo merece conquistar troféus sempre. A sua história mostra isso. Temos a responsabilidade de ser campeões todos os anos, e espero que em 2017 seja assim”, afirmou o camisa 10.

O novo contrato foi noticiado pelo presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, durante o lançamento de sua candidatura à reeleição, na última quarta-feira. Cueva recebeu um aumento de salário e teve a multa rescisória elevada, o que o protege do mercado de fora.

Cueva custou R$ 8,8 milhões aos cofres do São Paulo, que o comprou do mexicano Toluca em junho do ano passado. Com a camisa tricolor, o peruano disputou 34 partidas, marcou 10 gols e deu oito assistências, além de ter sofrido um pênalti. Em média, o armador participa de um gol a cada dois jogos, sendo uma das principais armas do time comandado por Rogério Ceni.

“Estou muito feliz de renovar o meu contrato com o clube. Agradeço ao presidente e ao técnico Rogério Ceni, porque confiaram em mim. Apesar do pouco tempo de trabalho, o Rogério tem uma grande influência neste meu momento. Estou contente com a oportunidade de seguir aqui e evoluir ainda mais. Vamos em busca de títulos, porque cada jogador sabe o quanto representa a grandeza do São Paulo. É uma enorme responsabilidade”, celebrou.

“Sempre, desde a minha chegada, tentei dar o meu melhor para conquistar coisas grandes aqui. Estar em grande time do futebol sul-americano, ser o dono da camisa 10 que já foi de grandes jogadores e permanecer aqui por mais tempo mostra que confiam no meu futebol”, concluiu o jogador de 25 anos.