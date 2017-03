Cueva aparece em vídeo cantando funk antes de chegar ao Brasil

Preocupação por conta da lesão? Que nada. O meia Christian Cueva, do São Paulo, apareceu em um vídeo cantando funk e esbanjando confiança em seu retorno para o Brasil, logo depois de se lesionar em partida pela seleção peruana na última terça-feira.

A alegria se deu por conta da vitória peruana sob o Uruguai, de virada, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, na Rússia. No entanto, ele sentiu a coxa durante o confronto e teve que sair mais cedo.

“Mais forte do que nunca”, postou o jogador.

A diretoria Tricolor confirmou, através do site oficial do clube, que o meio-campista está na lista de desfalques do técnico Rogério Ceni. Submetido a exames na manhã desta quinta-feira, ele foi diagnosticado com um edema e um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, mas não teve a data de retorno estipulada.

O provável, por conta da gravidade da lesão, é que Cueva perca os dois confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Nesta primeira fase do mata-mata do torneio, e elenco são-paulino encara o Linense nos dias 2 e 9 de abril.