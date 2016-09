Cueva admite preocupação com ponto fraco do São Paulo nessa temporada

Apesar do Juventude disputar apenas a Série C do Campeonato Brasileiro e viver uma realidade bem diferente da são-paulina, a partida desta quinta-feira terá de ser de superação para o Tricolor Paulista a partir das 21h30, quando os dois clubes decidem quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. Tudo por conta do surpreendente resultado de 2 a 1 para os gaúchos no primeiro duelo, em pleno estádio do Morumbi, e pelo retrospecto negativo do São Paulo na temporada em situações semelhantes.

Em 2016, o Tricolor disputou cinco jogos de mata-matas e não venceu nenhum quando atuou como visitante, assim como será nesta quinta. O máximo que conseguiu foi um empate com o Cesar Vallejo no Peru. No restante, perdeu para Toluca, Atlético e Atlético Nacional, todos pela Copa Libertadores da América, e caiu diante do Audax com uma goleada em Guarulhos. No ano todo, o time só venceu três jogos como visitante: Fez 1 a 0 em Botafogo e Cruzeiro e bateu o Santa Cruz por 2 a 1. Todos placares que não o classificariam diretamente nesta quinta.

“Estamos dois gols atrás. Mas o São Paulo é grande e tem de se comportar assim. Depois, temos de buscar a classificação. Preocupa, sim, não vou mentir, porque estamos dois gols atrás. Se fosse em casa teríamos nosso estádio e a torcida, mas as coisas estão feitas. Agora temos de ganhar e fazer nosso trabalho da melhor maneira. Precisamos de tranquilidade para o restante do torneio”, comentou Cueva, nesta terça-feira, em entrevista coletiva no CT da Barra Funda.

Para reverter esse cenário adverso, o meia é justamente uma das principais armas do São Paulo. Dos pés do peruano já saíram cinco gols e duas assistências dos últimos 13 gols que a equipe marcou. Sempre brincalhão, principalmente com a questão de ainda não conseguir entender muito bem o idioma português, o jogador falou sério quando questionado sobre a responsabilidade que vai carregar na quinta.

“Sempre vou gostar da responsabilidade, sempre gosto de fazer coisas. Estou convencido que temos um bom time e podemos classificar na quinta. Estou muito tranquilo, pensando nesse jogo, que para mim, vai ser muito emocionante, porque sabemos que o clube precisa de vitórias e títulos. É um clube muito grande”, disse, sem antes deixar de dividir o peso com os outros atletas do elenco.

“Não passa por mim. Nunca vou tomar o papel de que um time dependa de mim. O time depende de todos. Fazer gol e ser constante não adianta nada sem um título. Para mim é São Paulo. Os títulos quem ganha é o time, de forma geral. As coisas não estão saindo como queremos, mas tenho certeza que vamos melhorar e, na quinta-feira, vamos dar alegria a todos”, concluiu o maestro do equipe de Ricardo Gomes.



