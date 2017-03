Contra o ABC, São Paulo pode ter defesa vazada pelo 10º jogo seguido

Maior deficiência do São Paulo, a defesa pode ser vazada pela décima partida consecutiva na temporada caso sofra ao menos um gol do ABC, nesta quarta-feira, em Natal, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O Tricolor venceu o primeiro duelo por 3 a 1, na semana passada, no Morumbi, e avança no torneio até com uma derrota por diferença simples (1 a 0, 2 a 1 e assim por diante).

O problema é que o time treinado por Rogério Ceni vem sofrendo muitos gols. São 20 em apenas 11 jogos oficiais na temporada – média de 1,8 por partida. E já se vai mais de um mês desde a última vez em que um goleiro são-paulino passou incólume por 90 minutos. Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Moto Club, no Maranhão, em 9 de fevereiro, pela estreia da Copa do Brasil.

Desde então, o Tricolor foi vazado nas vitórias sobre Ponte Preta (5 a 2), Santos (3 a 1), São Bento (3 a 2), PSTC-PR (4 a 2), Santo André (4 a 1) e ABC (3 a 1), nos empates com Mirassol e Novorizontino (2 a 2) e na derrota para o Palmeiras (3 a 0).

A efeito de comparação, o São Paulo tem a pior defesa entre os grandes no Campeonato Paulista. Enquanto o time do Morumbi já sofreu 17 gols no Estadual, o Palmeiras levou quatro, o Corinthians, cinco, e o Santos, 10. Ao lado do Linense, é a equipe mais vazada do torneio.

Em compensação, o Tricolor vem sendo eficiente na frente. No ano, já foram 29 gols marcados, sendo 21 em oito rodadas do Paulistão, do qual ostenta o melhor ataque. Diante deste cenário, o técnico Rogério Ceni trabalha para equilibrar a sua equipe.

“Estamos trabalhando para corrigir esses pequenos detalhes. Estamos tomando bastante gols, mas fazendo também. Nossa equipe está mais ofensiva e na marcação estamos nos doando ao máximo. É um pouco de falta de atenção, temos que corrigir esses erros para parar de tomar gol”, afirmou Thiago Mendes, em entrevista coletiva, na última segunda-feira.

Com dois gols e duas assistências na temporada, o volante será titular do São Paulo na partida de volta contra o ABC, em Natal, pela Copa do Brasil. Ceni fará os últimos ajustes na equipe no início da noite desta terça-feira, no Estádio Frasqueirão, palco do embate desta quarta, às 19h30 (de Brasília).