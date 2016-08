Confinado, São Paulo se apresenta e já trabalha de olho no Palmeiras

O São Paulo deu início a sua semana de confinamento nesta terça-feira. Sem a presença da imprensa ou de torcedores, a equipe se reapresentou no CT da Barra Funda na parte da tarde depois de ganhar a segunda-feira de folga, apesar do empate sem gols diante do Coritiba, no Morumbi, que manteve o jejum de vitórias do time em casa e não amenizou a crise instaurada principalmente depois do violento protesto de sábado, quando jogadores foram agredidos por alguns torcedores.

Segundo as informações do clube, o elenco foi dividido na primeira parte do trabalho desta terça entre atletas que não atuaram ou entraram em campo por poucos minutos doante do Coxa e jogadores que participaram da maior parte da partida. O preparador José Mário Campeiz comandou toda a parte feita no Reffis, até todo o elenco ir a campo.

Já de chuteiras, os jogadores fizeram um leve aquecimento e foram chamados por Ricardo Gomes para começar, de verdade, a atividade com bola e já de olho no que o time precisa fazer para voltar a vencer e ao menos ter mais tranquilidade para o restante da temporada, já que as chances de título são muito pequenas, principalmente no Campeonato Brasileiro.

Sem muitos detalhes sobre as escalações e as formações utilizadas pelo treinador, o site oficial do Tricolor apenas informou que o time “fez um trabalho técnico-tático. A atividade, muito dinâmica, exigiu diversos fundamentos, como cruzamentos e finalizações. Todos os atletas participaram dessa movimentação. No final do trabalho, os são-paulinos fizeram um jogo reduzido divididos em três times”.

A programação prevê treinamentos em dois períodos nos próximos três dias e só na sexta-feira a imprensa voltará a ser atendida no CT Rei Pelé. Sábado será dia de mais uma folga e no domingo pela manhã os jogadores fazem mais uma atividade fechada. Tudo para colocar o time nos eixos até o clássico contra o Palmeiras, dia 7 de setembro, no Palestra Itália.



Recomendado para você