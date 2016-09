Com Rodrigo Caio e Lugano, Tricolor segue se preparando para o clássico

Em preparação para o clássico contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, no Palestra Itália, o São Paulo se reapresentou ao técnico Ricardo Gomes na manhã deste domingo, com duas novidades.

Ainda se recuperando de um estiramento na coxa direita, Rodrigo Caio correu pela primeira vez no gramado do CCT da Barra Funda, que teve portões fechados à imprensa mais uma vez. Segundo o site oficial do clube, o zagueiro realizou um trabalho intenso sob a supervisão da fisioterapeuta Cilmara Moretti.

A outra novidade foi a volta de Diego Lugano, que havia sido liberado na última quinta-feira para viajar ao Uruguai com o intuito de resolver assuntos particulares. Ausente no treino de sexta, o defensor trabalhou normalmente com o restante do grupo nesta manhã.

Ricardo Gomes comandou um treino tático por pouco mais de uma hora. Em campo reduzido, o comandante tricolor dividiu o gramado em zona e trabalhou a movimentação dos jogadores, exigindo rápida transição entre os setores, a troca de passes e a finalização ao gol. Antes da ida aos vestiários, os jogadores ainda aprimoraram os cruzamentos e conclusões.

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo voltará a treinar na manhã desta segunda-feira, desta vez com os portões abertos para atendimento à imprensa. O Tricolor ocupa o 11º lugar do torneio, com 28 pontos, apenas quatro acima da zona de rebaixamento. O Palmeiras lidera, com 43. O Choque-Rei está marcado para esta quarta, às 21h45 (de Brasília), no Palestra Itália.

Recomendado para você