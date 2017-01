Com poucas dúvidas, Ceni tem time quase pronto para estreia no Paulista

Os 16 dias de pré-temporada nos Estados Unidos clarearam a visão de Rogério Ceni do que pode ser a formação do São Paulo em sua estreia oficial em 2017, contra o Audax, em 5 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista. Em dois jogos-treino e duas partidas pela Copa Flórida, o treinador viu alguns jogadores se destacarem e saírem na frente por uma vaga no time titular.

Um deles foi Sidão, herói do título tricolor no torneio amistoso. No total, o goleiro apanhou quatro cobranças de pênaltis contra River Plate (ARG) e Corinthians, ganhando moral com elenco, torcida e técnico.

Embora afirme que dará chances a todos os jogadores da posição, Ceni já tem uma boa justificativa para decretar Sidão como seu goleiro titular, relegando Denis à reserva. “Vamos analisar com calma. Os dois foram muito bem, a diferença é que o Sidão ajudou nos pênaltis e acabou decidindo”, disse o treinador, após a vitória sobre o Corinthians.

Na defesa, basta descobrir quem fará companhia a Maicon e Rodrigo Caio. Breno, Douglas e Lucão foram bem na Copa Flórida, principalmente o primeiro, que mostrou firmeza na marcação e boa saída de bola. Já o ídolo Diego Lugano começa o ano atrás dos concorrentes.

Julio Buffarini é outro que ganhou moral com o ex-goleiro. Lateral direito de origem, o argentino foi bem na ala esquerda, mostrando disposição tanto no apoio ofensivo quanto defensivo. Sem uma “sombra” no elenco – Junior Tavares, recém-promovido ao time principal, é o único lateral esquerdo do plantel -, ele deve iniciar a partida contra o Audax, em Barueri.

No meio-campo, Thiago Mendes provocou uma boa “dor de cabeça” para Ceni. O volante mostrou vigor físico contra River e Corinthians, e fez bem sua função de proteger a defesa. Assim, Cícero terá de fazer por onde para angariar um lugar no time titular do São Paulo.

Entre os jogadores de ataque, Wellington Nem foi disparado aquele que melhor se apresentou nos Estados Unidos. Atuando aberto pela direita, o meia-atacante incomodou incessantemente seus marcadores e criou diversas ocasiões de gols para o time do Morumbi, não aproveitadas pelos centroavantes Andres Chavez e Gilberto.

Desta forma, Rogério Ceni praticamente já tem em mente a escalação para a partida do dia 5, contra o Audax, pela estreia no Paulistão. “Tenho muitos jogadores já definidos, uma ou duas dúvidas apenas”, disse o treinador.