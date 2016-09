Com Kelvin, Tricolor divulga relacionados para encarar o Juventude

Mesmo com o susto que Kelvin deu durante o treino fechado desta quarta-feira, o técnico Ricardo Gomes relacionou o meia-atacante para o duelo decisivo contra o Juventude, nesta quinta, às 21h30 (de Brasília), em Caxias do Sul, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Além dele, outros 20 jogadores integram a lista do treinador são-paulino.

Kelvin sentiu um desconforto no joelho esquerdo durante os ajustes desta manhã, deixou o coletivo mais cedo, mas foi avaliado pelo Departamento Médico e viajará com o restante da delegação nesta tarde. Caso não reúna condições de atuar, Luiz Araújo, Daniel e até mesmo o centroavante Gilberto podem ficar com a vaga.

Já Michel Bastos não poderá rumar ao Sul do País porque sentiu dores também no joelho esquerdo nos trabalhos desta quarta. “No momento do chute, o Michel sentiu dores e teve um travamento no joelho esquerdo. Ele não conseguia fazer movimentos para flexionar o joelho, mas depois o joelho foi desbloqueado. O Michel fará exames para conhecermos a gravidade da lesão”, explicou o médico do clube, José Sanchez.

Maicon é a outra baixa da lista de Ricardo Gomes. Com um estiramento na coxa esquerda sofrido na derrota por 1 a 0 para o Atlético-PR, no último domingo, o zagueiro sequer tem previsão de retorno.

Isso posto, de acordo com os últimos treinos dirigidos por Ricardo Gomes, o São Paulo deverá enfrentar o Juventude com Denis; Bruno, Lugano, Rodrigo Caio e Eugenio Mena; Hudson; Thiago Mendes, Wesley, Luiz Araújo (Daniel) e Christian Cueva; Andres Chavez.

Derrotado na partida de ida por 2 a 1, em pleno Morumbi, o Tricolor precisa de uma vitória por dois gols de diferença ou por um, desde que marque três ou quatro vezes (3 a 2, 4 a 3, e assim sucessivamente), para avançar às quartas de final da Copa do Brasil.

Abaixo, veja a lista com os 21 atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Léo

Laterais: Bruno, Buffarini, Mena e Carlinhos

Zagueiros: Rodrigo Caio, Lugano, Lyanco e Douglas

Volantes: Thiago Mendes, Hudson e João Schmidt

Meias: Cueva, Wesley e Daniel

Atacantes: Chavez, Kelvin, Gilberto, David Neres e Luiz Araújo

