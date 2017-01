Churrascaria e passeio em parque: a festa tricolor após o título nos EUA

Iniciada na noite de sábado em uma churrascaria, a comemoração do São Paulo pelo título da Copa Flórida conquistado em cima do Corinthians teve sequência na manhã deste domingo, quando elenco e comissão técnica visitaram o parque da “Universal Studios”, em Orlando.

Poucas horas depois de derrotar o arquirrival nos pênaltis e levantar sua primeira taça como técnico, Rogério Ceni foi homenageado pelo elenco na noite do último sábado. Durante o jantar em uma churrascaria de Orlando, o novo técnico, que completa 44 anos neste domingo, foi parabenizado por seus comandados.

Após puxar o grito de “é campeão”, o treinador ganhou um bolo de surpresa, entregue pelo zagueiro Rodrigo Caio, eleito o melhor jogador do torneio de pré-temporada e com quem dividiu vestiário nos tempos de goleiro.

“O Rogério é um cara especial para mim. Ele me ensinou muitas coisas quando era jogador, e agora como treinador já tem o respeito de todos. O Rogério é um ídolo para o elenco, e fico feliz que ele possa celebrar o seu aniversário com o título. Todos comemoraram bastante e estão curtindo o título. Apesar de intensos, vivemos dias alegres durante a pré-temporada nos Estados Unidos”, afirmou o defensor.

Já neste domingo, os jogadores e comissão técnica deram um passeio no parque temático da Universal, parceira do Tricolor na disputa da Copa Flórida, que teve a sua marca exposta durante as entrevistas durante a pré-temporada.

Após iniciar 2017 com o pé direito, o São Paulo volta ao Brasil na manhã desta segunda-feira para dar sequência à sua pré-temporada. A estreia no Campeonato Paulista está marcada para 5 de fevereiro, contra o Audax, em Barueri. Antes, porém, a equipe realizará um jogo-treino no dia 29 de janeiro, diante de um time ainda ser definido.