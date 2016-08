Chavez revela insônia por crise e vê jogo de domingo como “decisão”

Fotos destaque Veja fotos do treino do Corinthians

A crise em que o São Paulo se colocou após a derrota para o Juventude, da terceira divisão nacional, está tirando o sono do atacante Andres Chavez. O argentino de 25 anos revelou que passou por uma noite mal dormida na última quarta-feira e pediu união ao elenco tricolor para findar o clima negativo no Morumbi.

“É um momento duro. Estou aqui há pouco tempo e desde o primeiro dia busco vitórias e gols. Marco meus gols, mas não estou nada contente. Mal dormi ontem e sei que todos estão mal, o elenco, a comissão técnica e a diretoria. Mas acredito que juntos e com muito trabalho vamos sair dessa”, confia o camisa 9, que já marcou quatro vezes pelo São Paulo.

Durante entrevista coletiva na última quinta-feira, “El Comandante”, como é conhecido na Argentina, foi questionado principalmente sobre a origem da crise tricolor. O atleta rejeita a hipótese de existir atritos entre os jogadores e considera essencial que o time volte a vencer em casa para reagir na temporada 2016.

Historicamente forte dentro do Morumbi, o Tricolor não triunfa em seu estádio há quatro partidas ou desde o dia 10 de julho, quando bateu o América-MG por 3 a 0, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Todo time tem altos e baixos. A situação está difícil e precisa de todos juntos para ganhar em casa, ser um mandante forte. Isso dará um impulso para sairmos dessa situação rapidamente”, explicou o atacante, emprestado pelo Boca Juniors por um ano.

A primeira oportunidade de reação para o São Paulo é o confronto com o Coritiba, neste domingo, às 16 horas (de Brasília), no Morumbi, pelo Brasileirão, torneio em que o clube ocupa o modesto 11º lugar, com 27 pontos, apenas quatro a mais que o Vitória, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Partida classificada como “decisão” para Andres Chavez.

“A torcida espera muito mais, mas nós estamos trabalhando no dia a dia para melhorar. Os resultados não têm saído, mas é preciso trabalhar mais. Domingo é uma decisão e não podemos mais entregar pontos em casa. A torcida precisa saber que estamos nos entregando e precisando que eles nos apoiem”, concluiu.

Pela Copa do Brasil, o Tricolor só voltará a campo no dia 21 de setembro para tentar reverter a desvantagem diante do Juventude, em Caxias do Sul. A equipe paulista precisa de uma vitória por dois gols de diferença para avançar às quartas de final. Caso devolva o placar do confronto de ida, a vaga será definida na disputa por pênaltis.

