Chavez desbanca ídolos e xodós do São Paulo em início avassalador

Andres Chavez chegou ao São Paulo envolvido em muita desconfiança. Reserva no Bocsa Juniors, acostumado a jogar pelas ponta, o jogador veio para assumir a camisa 9 e a responsabilidade pelos gols depois da saída de Jonathan Calleti. Em pouco tempo, porém, El Comandante, como é conhecido na Argentina, surpreendeu e chegou a seis gols em nove jogos. Nos últimos dez anos, ninguém teve desempenho superior nos dez primeiros jogos com a camisa são-paulina, segundo o próprio clube.

E olha que Chavez teve grandes ‘concorrentes’ nesse período. Seus números são melhores do que os de Aloísio ‘Chulapa’, Ricardo Oliveira, Washington, Borges, Adriano, Fernandão, Luis Fabiano (em sua última passagem), Calleri e Alexandre Pato. Todos jogadores que marcaram época na história mesmo que proporcionalmente ao tempo de clube.

E o feito não para por ai. Chavez já é o terceiro na lista de maiores goleadores do Tricolor nesse século – de 2001 para cá. Está empatado com Christian (2005) e atrás de Luis Fabiano (2001 e 2002), que arrancou com sete gols, e Reinaldo (2002), que chegou a oito gols.

O atual centroavante do clube, no entanto, vai completar seu décimo duelo apenas nesta quinta, às 21 horas, contra o Cruzeiro no Morumbi. Assim, ainda pode assumir a liderança no ranking de maiores goleadores nesse século, pelo menos nessa fase em que o jogador mostra seu cartão de visitas.

Os dez maiores goleadores nas dez primeiras partidas pelo São Paulo nos últimos dez anos:

1-Chavez (2016, por enquanto com nove jogos): seis gols

2-Luis Fabiano (2011), Ricardo Oliveira (2006) e Washington (2009): cinco gols

3-Alex Dias (2006), Adriano (2008), Fernandinho (2010), Ademilson (2012), Alan Kardec (2014) e Cueva (2016): quatro gols

Os dez maiores goleadores nas dez primeiras partidas pelo São Paulo nesse século:

1-Reinaldo (2002): oito gols

2-Luis Fabiano (2001 e 2002): sete gols

3-Christian (2005) e Chavez (2016, por enquanto com nove jogos): seis gols

4-Luis Fabiano (2011), Diego Tardelli (2003), Ricardo Oliveira (2006) e Washington (2009): cinco gols

5-Luizão (2005), Amoroso (2005) Thiago Ribeiro (2005-2006), Alex Dias (2006), Adriano (2008), Fernandinho (2010), Ademilson (2012), Alan Kardec (2014) e Cueva (2016): quatro gols

