Ceni relaciona Wesley, poupa Thiago Mendes e perde Lucas Fernandes

O técnico Rogério Ceni relacionou 20 jogadores para o confronto com o São Bernardo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), fora de casa, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Entre eles está o volante Wesley, recuperado de uma artroscopia no joelho direito feita em fevereiro. Por outro lado, o treinador perdeu o meia Lucas Fernandes por lesão e decidiu poupar o volante Thiago Mendes.

Wesley sofreu um trauma durante o treino antes da viagem da delegação para o Maranhão, onde o Tricolor venceu o Moto Club por 1 a 0, pela Copa do Brasil, no dia 7 de fevereiro. Desde então, o camisa 11 desfalcou a equipe em 15 partidas.

Além de Lucas Fernandes, que sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda, a lista de desfalques tem Sidão (lombalgia), Bruno (entorse no tornozelo direito) e Wellington Nem (suspenso). A serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas, Cueva, Pratto e Buffarini seguem fora.

Em relação a Thiago Mendes, a comissão técnica entendeu que este era o momento adequado para preservá-lo, uma vez que o volante disputou todos os 17 jogos da temporada, sendo titular em 16. O São Paulo encara o Linense neste final de semana, pelo duelo de ida das quartas de final do Paulista.

Para decidir o mata-mata em casa, o time treinado por Ceni precisa somar pontos em São Bernardo, às 21h45 desta quarta-feira, e torcer por um tropeço do clube de Lins diante do Corinthians, em Itaquera, no mesmo dia e horário.

A tendência é que Rogério Ceni poupe alguns titulares para o embate com o São Bernardo por desgaste físico. Uma possível escalação do Tricolor tem Renan Ribeiro; Araruna, Maicon, Lucão e Junior Tavares; Wellington, João Schmidt e Cícero; Wesley, Neilton e Gilberto.

Confira a lista com os atletas relacionados:

Goleiros: Denis e Renan Ribeiro

Defensores: Junior Tavares, Breno, Douglas, Maicon, Lucão, Lugano e Rodrigo Caio

Meio-campistas: Araruna, Cícero, João Schmidt, Jucilei, Shaylon, Wellington e Wesley

Atacantes: Luiz Araújo, Chavez, Gilberto e Neilton