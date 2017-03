Ceni reconhece “pior atuação do time” e indica nova chance a Renan

Reconhecendo o fraco futebol do São Paulo apresentado no empate por 1 a 1 com o Ituano, neste sábado, no Morumbi, Rogério Ceni afirmou que essa foi a “pior atuação” da equipe desde que assumiu o comando técnico. Segundo o treinador, o curto período entre o duelo com o ABC, na última quarta-feira, em Natal, e o jogo desta tarde pode ter influenciado no desempenho de seus jogadores.

“Foi a pior atuação do time desde que eu assumi. Não conseguimos, talvez por ter jogado quarta e viajado quinta o dia todo, com um treino só, ter um bom desempenho. Até reagimos no fim, mas o Ituano também criou muitas oportunidades. Foi atípico, nosso jogo menos intenso e mais fraco”, avaliou Ceni.

Um dos poucos a se salvar da “pior atuação” do Tricolor, o goleiro Renan Ribeiro foi elogiado pelo técnico. Em sua primeira partida na temporada, o camisa 22 realizou ao menos quatro grandes defesas e evitou a derrota em pleno Morumbi.

“Fez um ótimo jogo, com uma defesa importante em cada tempo, outra com o rosto. E deu azar no lance do gol, quando fez uma boa defesa parcial”, disse Ceni, que, embora não tenha confirmado, sinalizou que deve dar sequência a Renan no compromisso da próxima quarta-feira, contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto.

“Tem a possibilidade de seguir contra o Botafogo, ainda mais que é a cidade dele, Ribeirão Preto. Não tenho pressa para decidir isso. Posso afirmar que fez um bom jogo, merecedor de aplausos da torcida, como foi o Denis contra o ABC para nos dar a classificação”, concluiu.

Com o resultado desta tarde, o São Paulo manteve a liderança do Grupo B, com 15 pontos ganhos, apenas um a mais que o Linense. Depois de enfrentar o Botafogo-SP, o Tricolor recebe o Corinthians, no domingo, dia 23, no Morumbi.