Ceni não garante Pratto na terça e identifica desequilíbrio na equipe

Após lamentar o empate por 2 a 2 contra o Mirassol, Rogério Ceni já pensa na sequência do São Paulo no Campeonato Paulista. O técnico ainda não sabe se poderá contar com Lucas Pratto para a partida contra o São Bento, na próxima terça-feira, e quer corrigir os erros de sua equipe até lá.

A dúvida no ataque ocorre em função da forma física do centroavante argentino, que estreou fazendo gol com a camisa tricolor. Caso Pratto não tenha condições ideais para atuar durante os 90 minutos, Gilberto aparece como opção.

O camisa 17 integrou o banco de reservas no último sábado e não foi acionado por Ceni, que preferiu poupá-lo pelo acúmulo de partidas seguidas atuando como titular. Gilberto atuou nessa condição nas vitórias contra Moto Club (1 a 0), Ponte Preta (5 a 2 ) e Santos (3 a 1), nas quais marcou quatro gols, ganhando moral com o treinador. Diante deste cenário, Rogério deve tomar uma decisão somente na segunda-feira, na reapresentação da equipe.

“O Gilberto é um cara especial, conversei com ele ontem (sexta-feira)”, disse o técnico, citando os motivos pelos quais colocou o artilheiro do São Paulo em 2017 no banco de reservas contra o Mirassol. “Primeiro são 270 minutos jogados de forma consecutiva, um pouquinho menos porque ele saiu com cãibra contra o Moto Club”, explicou, em dúvida do centroavante que iniciará o jogo diante do São Bento.

“Eu não sei como vou fazer. Não sei em quais condições o Pratto vai se apresentar. Ainda não jogou praticamente esse ano, tem dois jogos pelo Atlético-MG. Vamos tomar as decisões de acordo com a apresentação na segunda-feira, no treino”, avisou.

Sobre o desempenho do Tricolor, Rogério Ceni diagnosticou um desequilíbrio na equipe. O treinador está preocupado porque, apesar de estar marcando muitos gols (são 13 na temporada), o time também os leva em quantidade (são nove os gols sofridos).

“Sempre precisamos melhorar, não só o sistema de marcação. Temos que melhorar sempre, equilibrar o time cada vez mais. Quarto jogo do Paulista, mais um da Copa do Brasil, tomara que a gente consiga dar esse equilíbrio. Estamos marcando bastante gols, o que não acontecia no ano passado, mas também tomando gols”, avaliou.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista com sete pontos ganhos, o São Paulo volta a campo nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), para enfrentar o São Bento, novamente no Morumbi.