Ceni não entende atuação do 2º tempo e se incomoda com jejum

Visivelmente abatido após o empate por 1 a 1 com o Botafogo-SP, na noite desta quarta-feira, em Ribeirão Preto, pela décima rodada do Campeonato Paulista, o técnico Rogério Ceni lamentou a atuação do São Paulo no segundo tempo da partida. Em entrevista coletiva, o treinador ainda admitiu incômodo pelo jejum de vitórias do Tricolor, que não sabe o que é vencer há quatro jogos.

Jogando com a maioria da torcida a seu favor, apesar de ser visitante, o São Paulo começou melhor e abriu o placar com Gilberto, aos 20 minutos do primeiro tempo. No entanto, o time do Morumbi voltou sonolento para a etapa final e, em uma falha do sistema defensivo, acabou sofrendo o empate, aos oito minutos, no gol do atacante Kauê.

“Dominamos totalmente o primeiro tempo. No segundo, desde o começo, não sei porque não ficamos com a bola. O Botafogo voltou melhor, tínhamos uma bola em cima da linha que perdemos com o Nem e ninguém fez a falta, tomamos o gol”, analisou.

“Depois o time se equilibrou, teve mais chances com o Chavez, correu, lutou e jogou bem diante dos desfalques. Todos se esforçaram bastante. Os erros precisamos corrigir, não mantivemos a vantagem de novo. Voltamos a jogar bem, mas não de forma suficiente para ganhar”, acrescentou.

O Tricolor amargou a quarta partida consecutiva sem vitórias. A última aconteceu em 8 de março, por 3 a 1, sobre o ABC, no Morumbi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Desde então, perdeu para o Palmeiras, por 3 a 0, e empatou por 1 a 1 com ABC, Ituano e Botafogo-SP

“Me incomoda quando não vence os jogos, os últimos quatro jogos diminuímos os gols sofridos, mas diminuímos os gols feitos também”, disse Ceni, antes de ponderar. “Nos últimos 14 jogos oficiais nós perdemos dois apenas. Contra Audax e Palmeiras. Precisamos vencer mais jogos, ter uma pontuação maior, corremos risco de não classificar. Exceto Palmeiras e Corinthians, o resto corre risco”, concluiu.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 16 pontos ganhos, o São Paulo pode garantir a classificação às quartas de final neste domingo se vencer o arquirrival Corinthians, em clássico marcado para acontecer a partir das 16 horas (de Brasília), no Morumbi.