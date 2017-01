Ceni indica rodízio de capitães entre Maicon, Lugano e Rodrigo Caio

O técnico do São Paulo, Rogério Ceni, irá promover um rodízio de capitães durante a temporada 2017. Segundo o ex-goleiro, Maicon deverá seguir como primeira opção para portar a braçadeira, o que não impede de outras lideranças do elenco, como os também zagueiros Diego Lugano e Rodrigo Caio, exercerem a função dentro de campo.

“Não me apego muito a isso. Se você levar em consideração meu último ano no São Paulo, houve uma rotatividade muito grande. Eu lembro que Álvaro Pereira foi capitão, Ganso foi capitão, o Pato chegou a ser capitão em um jogo. O Maicon encerrou o ano como capitão, não vejo problema nenhum de continuar”, afirmou Ceni, em entrevista ao canal Sportv, nesta sexta-feira.

“Nas vezes que o Lugano jogar, pela experiência e história que ele tem, acho que ele deveria ser o capitão da equipe. Nós temos outras pessoas ascendentes, como é o caso do Rodrigo, que pode ser futuramente o capitão do time”, acrescentou.

O primeiro capitão da Era Rogério Ceni como técnico do São Paulo será conhecido no próximo dia 19, na estreia da equipe na Copa Flórida, contra o vencedor do duelo entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia.

Antes, porém, o comandante vai fazer junto ao elenco uma análise da goleada por 9 a 1 sobre o Sarasota, em jogo-treino realizado na última quinta-feira. Além disso, ele testará novos sistemas de jogo no amistoso de domingo, contra o Boca Ratón, na Academia IMG, em Bradenton.

“Temos que ver vídeos do jogo-treino, fazer compacto para os jogadores das coisas boas e ruins. Devemos treinar ainda nesta semana outro tipo de formação para tentar usar parte dela no amistoso de domingo. Aí, vamos escolher qual é a melhor para iniciar (a Copa Flórida)”, projetou.