Com Edimar, São Paulo fecha treino e pode ter time alternativo na quarta

O São Paulo já deixou o empate por 1 a 1 com o Corinthians para trás e na tarde desta segunda-feira iniciou a preparação para a partida contra o São Bernardo, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Na reapresentação, uma novidade. Recém-contratado junto ao Cruzeiro, o lateral esquerdo Edimar realizou o seu primeiro treino com os novos companheiros.

Os jornalistas que estiveram presentes no CCT da Barra Funda puderam acompanhar somente 20 minutos de movimentação. No gramado, apenas os reservas do Majestoso, à exceção do goleiro Renan, e três jogadores das categorias de base (o zagueiro Roni, o meia Pedro Oliveira e o atacante Léo Natel). Já os titulares fizeram um trabalho regenerativo nas dependências internas – piscina e academia.

Rogério Ceni dividiu os reservas em três equipes de cinco atletas para um dinâmico treino em campo reduzido, que contou com quatro gols. À medida que dois times se enfrentavam, o outro ficava à espera do vencedor no outro setor.

Edimar mostrou ter potência nos chutes. Em um deles, Denis teve grande dificuldade para fazer a defesa. O jogador de 30 anos está emprestado até o final do ano e veio para ser uma opção na lateral esquerda, que antes só contava com Junior Tavares.

Após os 20 minutos, a imprensa foi convidada a se retirar do CT para Rogério Ceni comandar um trabalho tático com seus reservas, o que pode ser um sinal de uma equipe alternativa na próxima quarta-feira. Nem mesmo a tradicional entrevista coletiva, realizada sempre em dias de treinos, pôde ser concedida nesta tarde.

Para a comissão técnica, todo o mistério é válido para o duelo com o São Bernardo, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). Sem vencer há cinco jogos – quatro pelo Campeonato Paulista -, o São Paulo vai tentar a vitória para terminar a primeira fase como líder do Grupo B e fazer o jogo de volta das quartas de final contra o Linense no Morumbi. Para isso, o time do interior, primeiro colocado na chave com os mesmos 17 pontos do Tricolor, não poderá vencer o Corinthians, no mesmo dia e horário, em Itaquera.

Além de Pratto, Buffarini e Cueva, todos a serviço de suas seleções nas Eliminatórias Sul-Americanas, o Tricolor terá outros dois desfalques para o compromisso desta quarta: o suspenso Wellington Nem, expulso contra o Corinthians, e Bruno, em recuperação de um entorse no tornozelo direito. Neilton deve ser o substituto do primeiro, enquanto Araruna, que agradou no clássico, seguirá improvisado na lateral direita.

O São Paulo encerrará sua preparação para o jogo desta quarta na tarde desta terça-feira, no CCT da Barra Funda. Assim como nesta segunda, o treino será feito com os portões fechados.