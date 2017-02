Ceni fecha treino e relaciona 21 jogadores para o San-São

Prática usual do técnico Rogério Ceni nas vésperas das partidas, o treinamento fechado à imprensa voltou a acontecer na tarde desta terça-feira no CT do São Paulo, na Barra Funda. A atividade tática antecede ao clássico contra o Santos, marcado para esta quarta, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

A privacidade se justifica pelo fato de o próximo adversário do Tricolor ser o “melhor time do campeonato”, status conferido ao Peixe pelo próprio técnico do São Paulo, que prometeu não levar um time com postura defensiva ao litoral.

Apesar do mistério, o São Paulo não deve ter muitas mudanças em relação à equipe que goleou a Ponte Preta no último domingo. No ataque, Gilberto segue como titular após marcar três gols na vitória por 5 a 2 sobre os campineiros.

Resta saber se Rogério Ceni manterá o jovem Junior Tavares na lateral esquerda, ou se vai preferir mandar a campo um jogador mais experiente contra o veloz ataque santista, como o argentino Buffarini, que atuaria improvisado na posição.

Após comandar o treino tático, o técnico relacionou 21 jogadores para o confronto. O atacante Chavez, cortado da partida contra a Ponte Preta por dores musculares, está à disposição.

Já Lucas Fernandes (aprimora forma física após cirurgias no ombro e no joelho), Wesley (trauma no joelho direito), Wellington Nem (estiramento no adutor da coxa esquerda) e Lyanco (liberado para período de descanso após o Sul-Americano Sub-20) seguem de fora.

Recém-contratados, Lucas Pratto e Jucilei também não viajam a Santos. O centroavante ainda não teve a documentação regularizada, enquanto o volante aprimora a parte física e deve levar um pouco mais de tempo para estrear no novo clube.

Posto isso, o Tricolor deve ir a campo com Sidão; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Junior Tavares (Buffarini); João Schmidt, Thiago Mendes e Cícero; Luiz Araújo, Cueva e Gilberto.

Com uma derrota e uma vitória no Estadual, o São Paulo divide a liderança do Grupo B com o Linense. O Santos, por sua vez, possui 100% de aproveitamento após dois triunfos, figurando na ponta da chave D. O San-São está marcado para acontecer nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Confira a lista com os atletas relacionados do São Paulo para o clássico contra o Santos:

Goleiros: Sidão e Denis

Laterais: Buffarini, Bruno e Junior Tavares

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt e Araruna

Meias: Cueva, Cícero e Shaylon

Atacantes: Gilberto, Chavez, Luiz Araújo, e Neilton