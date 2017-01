Ceni comanda primeiro treino nos EUA ainda sem Cueva e Cícero

Único dos grandes paulistas a ter iniciado a sua pré-temporada, o São Paulo realizou neste sábado o seu primeiro treino nos Estados Unidos. No campo do IMG Academy, em Bradenton, na Flórida, Rogério Ceni dividiu o elenco em grupos e comandou uma atividade intensa com bola em campo reduzido, exigindo muita intensidade de seus jogadores, segundo relato do site oficial do clube.

As atividades de campo ainda contaram com trabalhos específicos de triangulações, marcação forte, passes curtos e movimentação intensa. Já os goleiros Sidão, Denis, Renan Ribeiro e Thiago Couto estiveram sob o comando do preparador Haroldo Lamounier e foram bastante exigidos com os pés para aprimorar a saída de bola.

Antes disso, os jogadores foram submetidos a um trabalho de musculação no centro de treinamento que pertence à Under Armour, fornecedora de material esportivo do clube.

O técnico não pôde contar com Christian Cueva, que segue se recuperando de um abscesso nas amígdalas. O camisa 13 se encontra em Lima, onde realiza tratamento, tendo a situação acompanhada diariamente pelo Tricolor. Assim que se curar, ele viajará para os Estados Unidos.

Além do peruano, o recém-contratado Cícero, que estava de férias, foi ausência no treino. Antes de integrar o elenco, o meia deve passar por exames médicos e ser apresentado oficialmente entre domingo e segunda-feira. Os outros jogadores contratados – os atacantes Wellington Nem e Neilton, e o goleiro Sidão – trabalharam normalmente.

O São Paulo estreia na Copa Flórida no dia 19 já nas semifinais, contra o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Millonarios, da Colômbia. Em 12 e 15 de janeiro, porém, os comandados de Ceni farão amistosos contra equipes locais.