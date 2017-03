Ceni acha gol de cobertura de Dudu mais bonito do que os de Robinho

O técnico Rogério Ceni adotou um tom de voz extremamente sereno para falar sobre a derrota do seu São Paulo para o Palmeiras, por 3 a 0, neste sábado, no Palestra Itália. Não saiu do sério nem mesmo ao escutar uma comparação entre o belo gol de cobertura marcado pelo atacante Dudu com os que ele sofreu do meia Robinho nos seus tempos de goleiro.

“O gol do Dudu foi mais bonito ainda porque ele pensou rápido depois de uma saída de bola errada nossa”, elegeu Ceni, narrando o lance em seguida. “O Buffarini recebeu a bola, e estávamos com um a menos. O Pratto tinha recebido atendimento médico e estava tentando entrar em campo. Aí, o Dudu domina, gira e já bate no gol. Mérito total dele. Um golaço. Sem dúvida alguma, foi um gol muito bonito.”

Os gols de Robinho também foram muito bonitos. Hoje no Cruzeiro, o jogador encobriu Ceni pela primeira vez em 26 de março de 2015, em outra vitória palmeirense por 3 a 0 sobre o São Paulo, também no Palestra Itália. Em 27 de setembro, ele repetiu o feito ao assegurar um empate por 1 a 1 em um Choque-Rei no Morumbi já nos acréscimos.

“O Denis não estava adiantado como eu estava quando sofri o gol do Robinho. O Dudu foi muito rápido”, advogou Ceni, lembrando que o posicionamento do seu goleiro era normal para quem acabara de colocar a bola em jogo.

De qualquer forma, Denis foi vazado mais duas vezes no segundo tempo e assumiu ter saído mal no lance do terceiro gol palmeirense. Questionado se seria visto por torcedores como o grande culpado pela derrota no clássico deste fim de semana, ele deu de ombros e disse que já estava acostumado.

“Vejo estrutura emocional nos quatro goleiros que tenho. Vocês acham que o Denis falhou no gol do Dudu? Eu não acho. A gente tem que aplaudir quem faz um gol desses. Mérito do jogador deles. Vamos valorizar o trabalho do rapaz”, insistiu Rogério Ceni, ignorando que, àquela altura, Denis já era criticado na internet. “Repercussão em rede social é uma coisa muito estranha. Não manjo muito de rede social”, disse, com um raro e passageiro sorriso no rosto.