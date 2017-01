Audax confirma ingresso a R$ 100 para estreia oficial de Rogério Ceni

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, às 17 horas (de Brasília) do próximo dia 5 de fevereiro, o São Paulo enfrenta o Audax, na Arena Barueri. Dono do mando de campo, o clube de Osasco resolveu vender ingressos a R$ 100 para a estreia de Rogério Ceni como técnico em uma partida oficial.

Atual vice-campeão paulista, o Audax é presidido por Vampeta, ídolo do Corinthians e desafeto da torcida são-paulina. Na tentativa de aumentar o lucro com a estreia de Rogério Ceni, além de tirar a partida do acanhado Estádio José Liberatti, o dirigente resolveu encarecer os ingressos.

Insatisfeita com a medida anunciada por Vampeta, torcedores tricolores vêm fazendo campanha por um boicote ao jogo contra o Audax, apesar da estreia de Rogério Ceni. Assim, o novo técnico seria festejado pelo público na segunda rodada do Campeonato Paulista, contra a Ponte Preta, no Morumbi.

Os ingressos para o confronto entre Audax e São Paulo variam de R$ 100 a R$ 140. Antes de pensar na estreia pelo torneio estadual, o time tricolor encara o rival no Corinthians às 21 horas deste sábado, pela decisão da Copa Flórida, torneio amistoso disputado nos Estados Unidos.