Após improvisar, Ceni cobra melhor forma física de Jucilei

Rogério Ceni quer mais de Jucilei. No empate por 1 a 1 com o Ituano, no último sábado, no Morumbi, o volante atuou durante os 90 minutos pela primeira vez em quatro partidas pelo São Paulo. No segundo tempo, o camisa 25 fez a função de zagueiro, mas foi batido no lance que originou o gol do time do interior.

Em entrevista coletiva, concedida após a partida, Ceni explicou por que o improvisou na zaga ao promover a entrada de João Schmidt no lugar de Douglas e pediu uma melhora em sua forma física para aguentar os minutos finais das partidas.

“A substituição do Jucilei foi minha porque o Douglas tinha uma pancada e eu não queria queimar uma troca de zagueiro por zagueiro. Opção de jogo, para ter mais saída com o João Schmidt”, explicou, reiterando que não planeja usar o volante na zaga.

“Não penso no Jucilei como zagueiro. Fiz isso porque assim ele poderia terminar o jogo e eu não precisaria queimar mais uma troca. Guardei a última pensando no Pratto, que sentiu o uso da máscara. Não sabia se tirava Pratto ou Cueva, mas com o gol decidi pelo Cícero (colocou Wellington Nem). Nos deixou ofensivo, expostos é verdade, mas criamos as chances”, acrescentou, elogiando o volante, antes de ressaltar a necessidade de uma evolução física.

“Jogador de roubada de bola, bom passe e força no jogo aéreo. Precisa de um condicionamento físico melhor para aguentar mais o segundo tempo. Ainda não posso colocá-lo sempre 90 minutos, então tenho feito um revezamento com o João Schmidt. Raramente estarão juntos, só ocasionalmente, como hoje”, concluiu.

Líder do Grupo B do Campeonato Paulista, com 15 pontos, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), para enfrentar o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. A serviço de suas respectivas seleções, Cueva, Pratto e Buffarini estão fora do confronto.