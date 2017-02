Após “cair na realidade”, São Paulo visita o Moto Club sem margem de erro

Pressionado pela derrota na estreia do Campeonato Paulista, o São Paulo enfrenta o Moto Club em São Luís, no Maranhão, nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil, que será disputada em jogo único neste ano.

Portanto, apesar de ter a vantagem do empate, o Tricolor não terá margem de erros no Estádio Castelão, já que será eliminado do torneio em caso de derrota. O vencedor do duelo entre paulistas e maranhenses enfrentará o PSTC-PR, que venceu o Ypiranga-RS por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Cornélio Procópio, no Paraná.

Será uma boa oportunidade de o Tricolor dar uma resposta à sua torcida após perder para o Grêmio Osasco Audax por 4 a 2 no último domingo, resultado que serviu aos jogadores como uma lição, nas palavras do técnico Rogério Ceni.

“Serve para cairmos numa realidade e agora todo mundo se concentrar mais daqui pra frente, para que as vitórias aconteçam a partir de quinta-feira, porque é um jogo só de Copa do Brasil. Não é mais ida e volta, não tem mais aquela chance de recuperar”, alertou o ex-goleiro.

Autor dos dois gols tricolores diante do Audax, Chavez pede atenção total durante a partida em São Luís. “É um jogo totalmente distinto ao do Paulistão. Sabemos que precisamos entrar focados totalmente, é um jogo só e definitivo. Se vencermos, ganhamos força para seguir adiante. Estamos com muita gana por um título e sabemos que podemos chegar”, avaliou o atacante, avisando que o Tricolor não se apoiará na vantagem do empate.

“Seguramente vamos sair para buscar o resultado. Somos o São Paulo e o esquema que foi trabalhado em janeiro mostra que sempre vamos tentar ganhar, sem esperar independentemente do tamanho do rival. Sempre seremos São Paulo, mas com tranquilidade e organização”, acrescentou.

Para seu primeiro desafio na Copa do Brasil, torneio do qual jamais foi campeão, o São Paulo terá como principal desfalque o lesionado atacante Wellington Nem. Neilton e Cícero são os candidatos a substituí-lo. Espera-se ainda uma mudança na defesa, que não foi bem no domingo. Na ocasião, Rodrigo Caio atuou como volante, enquanto Maicon e Douglas formaram a zaga. Neste caso, o camisa 3 seria recuado para a entrada de João Schmidt no meio.

Com a missão de enfrentar um dos grandes clubes do futebol brasileiro, a modesta equipe maranhense, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, poderá contar com algumas novidades para o confronto. Apresentados na última segunda-feira, o lateral esquerdo Lorran, o meia Marcos Paullo e o atacante Vinícius Paquetá já têm situação regularizada e devem aparecer entre os titulares.

Ciente do tamanho do desafio, o técnico Ruy Scarpino crê na classificação de sua equipe. “É um jogo diferente, onde não se pode errar. Temos que entrar em campo com esse pensamento. Apesar da tradição do adversário, o futebol no Brasil tem mostrado nos últimos anos times considerados menores surpreendendo os chamados grandes”, analisou o treinador do Moto Club.

FICHA TÉCNICA

MOTO CLUB X SÃO PAULO

Local: Estádio Castelão, em São Luís (MA)

Data: 09 de fevereiro de 2017, quinta-feira

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Jailson Macedo Freitas (BA)

Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira e José Carlos Oliveira dos Santos (ambos da BA)

MOTO CLUB: Ruan; Diego Renan, Fernando Fonseca, Wanderson e Lorran; Felipe Dias, Curuca, Marcos Paullo e Eduardo; Vinícius Paquetá e Cleber

Técnico: Ruy Scarpino

SÃO PAULO: Sidão; Bruno, Maicon, Rodrigo Caio e Buffarini; João Schmidt, Thiago Mendes e Cueva; Neilton (Cícero), Luiz Araújo e Chavez

Técnico: Rogério Ceni