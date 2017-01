Após 14 horas de viagem, São Paulo chega aos EUA para pré-temporada

Após 14 horas de viagem, o São Paulo, enfim, chegou na tarde desta sexta-feira em Orlando, nos Estados Unidos, onde fará a maior parte de sua pré-temporada. A delegação do Tricolor partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos nesta madrugada, mas teve de fazer escala no Panamá, sede da companhia aérea Copa Airlines, que também patrocina o clube.

De Orlando, a delegação são-paulina vai percorrer mais 187km até Bradenton, cidade do Oeste do estado da Flórida. Lá, os 28 jogadores e membros da comissão técnica encabeçada por Rogério Ceni, além dos demais integrantes da comitiva, ficarão concentrados no centro de treinamento da Under Armour, fornecedora de material esportivo do clube.

O desembarque acontece dois dias depois da reapresentação do elenco. Nesse período, os atletas fizeram testes e treinos físicos leves, além de atividades técnicas, sendo esses os primeiros comandos de Rogério Ceni na nova função.

Como adiantou em entrevista coletiva na última quinta-feira, o técnico dará preferência aos treinos com bola em dois períodos nos Estados Unidos – com exercícios físicos específicos. Os trabalhos devem começar neste sábado.

Farão parte da pré-temporada do São Paulo também amistosos, marcados para os dias 12 e 15, e a disputa da Copa Flórida, pela qual o time do Morumbi fará sua estreia já nas semifinais, contra o vencedor do confronto entre River Plate, da Argentina, e Millonários, da Colômbia, no dia 19.

O primeiro compromisso oficial do Tricolor em 2017 está marcado para o dia 5 de fevereiro, quando enfrentará o Grêmio Osasco Audax, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, fora de casa.

Veja a lista com os atletas relacionados para a pré-temporada na Flórida:

Goleiros: Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Thiago Couto

Laterais: Buffarini, Bruno, Foguete e Junior Tavares

Zagueiros: Maicon, Rodrigo Caio, Lugano, Breno, Douglas e Lucão

Volantes: João Schmidt, Wesley, Thiago Mendes, Wellington e Araruna

Meias: Cueva, Cícero, Lucas Fernandes e Shaylon

Atacantes: Chavez, Gilberto, Wellington Nem, Neilton e Luiz Araújo