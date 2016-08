Antes de coletiva de Leco, São Paulo emite nota de repúdio a protesto

Seleção Brasileira Confira as fotos do segundo dia da Seleção no CT do Timão

Quase cinco horas depois de viver alguns minutos de verdadeiro pânico dentro do CT da Barra Funda, a cúpula do São Paulo se pronunciou por meio de nota oficial e, como já era esperado, repudiou o protesto promovido em maioria por integrantes das torcidas organizadas do clube na manhã deste sábado. Mesmo assim, o presidente Leco não vai se abdicar de falar à imprensa ainda nesta tarde.

Por ora, o São Paulo garante que já procurou as autoridades para identificar e e investigar os autores e os colaboradores da manifestação que acabou com uma invasão ao local de trabalho da equipe, furtos de objetos como bolas, camisas e até galão de água, além de agressões a jogadores e muita correria dentro do vestiário.

A diretoria tricolor, que não liberou a entrada dos torcedores ao CT e chegou a pedir o apoio da Polícia Militar, sem sucesso, entende que o ato foi movido por “pessoas interessadas em desestabilizar o clube” e ressaltou que tal revolta “não representa e reflete o sentimento de milhões de nossos torcedores”.

Leia a nota oficial na íntegra:

O São Paulo FC, clube aberto e democrático, que jamais repeliu manifestações espontâneas e autênticas, repudia veementemente a invasão ocorrida nesta manhã no CT da Barra Funda, por parte de uma minoria de integrantes de torcidas organizadas, usada como massa de manobra de pessoas interessadas em desestabilizar o Clube.

Tratou-se de ação premeditada, que incluiu, nos dias anteriores, uma série de ameaças anônimas e de incitação à violência.

O São Paulo FC não vai se intimidar e condena, com veemência, toda e qualquer ação violenta, que não representa e reflete o sentimento de milhões de nossos torcedores.

O São Paulo FC já fez todos os contatos e tomou as devidas providências com as autoridades competentes, visando ao pleno esclarecimento e reparação dos danos que a referida ação causou. Isso inclui a devida investigação contra os financiadores e apoiadores do ato, infelizmente fomentado por figuras que recentemente participaram de festejo com uma das torcidas presentes.



Recomendado para você